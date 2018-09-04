不控制全球氣溫升幅　科學家推估逾百年後地球樣貌「大變」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由逾40位專家學者組成的國際研究團隊針最後一次冰期後的氣候變化，為陸地生態所帶來的衝擊進行研究，研究成果於8月31日刊登《科學》(Science)雜誌上。科學家表示，地球生態系統正受極端氣候的威脅。

綜合外媒報導，亞利桑那大學地質科學館Connor Nolan率領國際研究團隊自2萬1000年最後一次冰期到1萬4000年前，依據所有的陸地植被化石和氣候變化的古生態學記錄進行研究，這些來自全球近600個地點，包括了南極大陸以外所有的大陸的資料。

密西根大學環境與可持續發展學院資深人員Jonathan Overpeck表示，若我們讓全球暖化失控，地球上的植物樣貌將和今日所見完全不一樣，而這也代表全球生物多樣性將面臨高風險。

研究團隊依據植被化石並觀察最後一次冰期後的全球溫升狀況並發現，當全球溫度上升4度至7度時，全球陸地生態系統也將有不一樣的演化方向，而研究人員保守估計在接下來的100-150年後，地球的溫度變化恰巧會和這個時期相似。

據科學家所言，若溫室氣候排放如《巴黎協定》所訂定的把全球氣溫升幅控制在工業革命前的攝氏2度內目標，陸地植被大規模的變化將可能下降到45%以下，若一切照常的話，將大於60%，並衝擊森林、水資源與水循環。