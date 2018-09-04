F-16熱焰彈照亮黑夜　迎接亞運選手凱旋歸國

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國中華代表隊此次在印尼雅加達—巨港亞運中表現傑出，國防部於代表隊昨（3）晚間搭乘專機返臺時出動兩架空軍F-16戰鬥機，在黑夜中以釋放熱焰彈方式迎接「臺灣英雄」歸來。總統府今（4）日首度釋出影片，表示「歡迎你們回到臺灣的天空，現在正式在空中，迎接臺灣的英雄，光榮地回到我們的國家。」

總統蔡英文週二上午於總統府接見凱旋歸來的中華亞運代表隊選手、後勤支援團隊、體育署及中華奧運委員會人員。禮堂裡擠滿了代表隊成員，年輕運動員紛紛拿起手機拍攝，歡呼聲此起彼落。

在蔡總統抵達禮堂前，總統府也首度播放由軍聞社剪輯的影片，影片一開始是幾段關於我國選手在亞運賽場奪金的新聞片段，以及返國班機上中華航空機長的祝賀廣播。隨後，畫面切換至空軍接收到指令，在研擬規劃完成後於週一晚間頂著黑夜出動。

影片中可以看見，在華航班機兩旁兩架F-16連續釋放熱焰彈，在黑夜發出絢爛光芒，影片也顯示「運動賽場交給選手，臺灣領空交給國軍。」

而蔡總統也在稍後致詞時承諾，政府此次在亞運給中華代表隊比以往更多的支持，雖是進步，但仍可以更好。總統也強調，此次亞運是一個基本門檻，未來只能做得比這次更好，「我說過，國手的需求就是總統的要求。這次我們樹立了新的典範，下一次我們要繼續超越自己。」