捨不得吃！義美與瑞典陶藝家LISA LARSON 共推中秋「最萌」伴手禮！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）近年「萌經濟」爆發，許多知名品牌與設計師大玩聯名，讓消費者在枯燥乏味生活中，多些樂趣多些選擇。而今年中秋，義美也與重量級瑞典陶藝家LISA LARSON共同推出「最萌」伴手禮，準備萌翻眾多少男少女！

瑞典當代陶藝巨匠Lisa Larson 於1931年出生，作品多以動物及小朋友為主軸，代表著單純之心，是一種純粹的友善，沒有煩惱的快樂。

Lisa Larson作品充滿童趣，畫風溫暖樸實，深受日本女性消費者喜愛，去年更奪得日本授權大賞首獎。今年7月資生堂品牌「碧麗妃」也爭相與LISA LARSON，聯手推出美妝系列有史來「最限量」彩妝，許多美妝愛好者搶購。

在台灣，義美首度與LISA LARSON合作推出聯名商品，像堅果小西點禮盒、鮮乳冰淇淋禮盒、銅鑼燒冰淇淋禮盒等。消費者不僅能夠以優惠價格買到大師的作品，還能品嘗義美食品的用心！

此次聯名商品，以其中紅遍瑞典、日本與全世界的Mikey及其夥伴作為設計主題，讓你送禮大方，自用也很療癒！

「LISA LARSON鮮乳冰淇淋禮盒」

(圖片來源：義美食品，下同)

鮮乳冰淇淋以生乳製作，無色素、無香料，原味呈現，有原味鮮乳跟草莓兩口味。

「LISA LARSON銅鑼燒冰淇淋禮盒」

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銅鑼燒冰淇淋有珍珠奶茶、經典的黑炫巧克力及抹茶紅豆冰淇淋三種口味。除此之外，餅皮還烙印上超療癒的Mikey圖騰！

「LISA LARSON堅果小西點禮盒」

義美將精緻小西點加入「原粒堅果」切片烘焙，無色素、香精、膨脹劑，完整保留堅果鮮度！

「LISA LARSON辣椒巧克力鮮乳冰淇淋」

使用苦甜的巧克力加上香濃鮮乳冰淇淋，入口清涼醇厚，伴隨而來溫和的辣椒味及榛果香氣。

「Mikey布偶及環保帆布袋,」

除了食品，義美也推出LISA LARSON聯名Mikey布偶及環保帆布袋！希望滿足每位消費者的「少女心」！