中國對非洲雪中送炭？CNN揭開繁榮衣索比亞背後真相

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）咦？這裡是中國，還是非洲？當貼著紅色春聯，掛著紅色燈籠的摩天大樓映入眼簾的一瞬間，你可能會以為自己來到了中國，但是別懷疑，你可沒看錯，這裡正是如假包換的非洲國家，衣索比亞的首都――阿迪斯阿巴巴（Addis Ababa）。

根據《CNN》報導，中國在阿迪斯阿巴巴的各種基建，已經完全滲透當地人的生活－他們行駛在中國鋪設的平坦道路上，或者搭乘中國建造的捷運，到中國工業園區上班，一旁的中國起重機劃過阿迪斯阿巴巴蔚藍的天際線，同時，一架飛機正從中國投資建造的嶄新機場起飛，阿迪斯阿巴巴彷彿成了中國的一省。

過去20年來，中國在阿迪斯阿巴巴投資了大量資金，建造鐵路、公路等基礎設施，使得該城市迅速的都市化，與中國在21世紀的爆炸性成長，有異曲同工之妙。

但是，這樣快速的經濟發展，可不是沒有代價的，一名來自美國威克森林大學的教授Lina Benebdallah表示，中國和非洲這樣的不對等關係，非常堪憂。以2016年為例，中國向非洲出口了880億美元的商品，但是卻只向非洲進口了400億美元的商品，造成非洲國家嚴重入超，經濟命脈等於被完全中國把持。

而其他非洲國家，更擔心他們積欠中國的債務，會使他們落入中國的掌控，成為中國的魁儡，以吉布地共和國為例，中國持有該國的國債，居然高達77%。

對此，日前中國外交部發言人表示，中國「高度關切」非洲的債務情況，「絕對不會」使非洲陷入無法自拔的地步。

事實上，中國利用的正是貸款的債務陷阱，向還不出錢的國家施壓，再一步一步使該國，落入自己的掌控當中。

一名來自丹麥國際關係研究所的學者Luke Patey表示，斯里蘭卡港口遭中國「借」走，便是一個很好的例子。

中國在2010年投資了15億美元，在斯里蘭卡蓋了具有戰略意義的漢班托塔港，但斯里蘭卡因無力償還巨額債務，在中國威逼利誘下，只得同意簽下99年的港口租借合約，將一塊近在眼前的肥肉，含淚拱手讓給中國。

另外，利用債務壓力，逼迫非洲國家承認「一中原則」，並與台灣斷交，也是中國常用的奸詐招數之一。

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