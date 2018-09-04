台灣流行音樂前進東南亞   四分衛、白目樂隊啟航大馬去  

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）配合政府新南向政策，文化部計畫將台灣音樂推廣至新南向國家，8月28日邀請吳汶芳、四分衛、白目樂隊等台灣藝人參加於台北國際藝術村舉行的「流行音樂拓展東南亞市場計畫-台流新南向」記者會，會上宣告首站將前往馬來西亞進行一連串音樂交流參訪行程，將有50名流行音樂產業人士參與交流，盼透過此活動，帶領台灣音樂開拓新南向國際市場。

文化部持續向國際推動台灣文化，包括文化金融、文化科技、硬體升級、文化扎根和國際品牌等五大面向，在國際品牌及通路拓展部分，配合新南向政策，影視局今年首辦「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，將帶領台灣業者及藝人赴馬來西亞及泰國辦理商務交流活動、藝人展演活動及媒合會等，協助其開拓新南向國際市場，期望推廣台灣流行音樂至新南向國家，進而成為國家文化識別。

活動首站於9月2日至5日展開，文化部將帶領業者前往馬來西亞進行一連串的交流參訪活動，將有近50名流行音樂產業人士參與，並將於9月3日晚間在「吉隆坡表演藝術中心」(KLPAC)舉辦「台灣之夜Showcase」，邀請台灣歌手代表金曲歌王陳建年、潛力新聲柯智棠、城市唱作女生吳汶芳演出並與當地歌迷互動。

主辦單位更特別邀請在馬來西亞頗具盛名的歌手REZA SALLEH參與演出，由於REZA SALLEH的高人氣，一開放索票立刻造成轟動，不到一天即索票一空，讓人更加期待台馬的音樂合作。