〈時評〉亞運風光後的挑戰

這次雅加達巨港亞運，中華台北代表團創下史上第二佳的成績，載譽歸國之際，台灣如何在國際體壇上繼續發光發熱，為國爭光，恐怕是另一項挑戰的開始。

中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，成員搭機返國，蔡英文總統下令空軍派出2架F-16戰機升空迎接。不過，風光返國後，台灣體育發展在未來幾年會面臨內外種種挑戰。首先，是國際舞台的能見度。

中國以台灣推動東京奧運更名為由，刻意運作取消台中青運後，反而激起台灣人的意識，讓東奧正名連署正式成案，只是未來要提防中共干擾，注意後續影響力和衝擊，確保台灣未來參與國際賽事的權利。

根據公投法規定，公投案若是通過後，將由權責機關進行處理。法律複決案方面，原法律將在公告後的第三日起，失去效力；至於法律創制案，權責機關必須在三個月內研擬相關法律提案，送至立法院審議。

只不過，類似像是東奧正名的提案，是屬於重大政策，依規定是由總統或權責機關為實現該公投案內容做必要處置。換言之，法律只規定要處理，但未明確規定要如何處理，也就是公投結果具有指導的約束力，卻無實質的強制力。

因此，考量中國可能以台灣正名的理由持續打壓下，包括2020年奧運之後的重要國際賽事，都難保不會被取消參賽資格。若國人在年底公投時，讓東奧正名正式跨過門檻，首要意義是台灣追求主權象徵的具體表徵外，屆時，是否要向國際奧會真的提出更名，將「中華台北」改成「台灣」，或是如何提出，像是以何種形象凸顯台灣意涵，都必須仔細思量，才不會影響運動選手比賽的機會。

另方面，國民體育法去年底修正通過後，今年開始正式上路，各單項運動協會正面臨改革契機，只是依目前情況來看，在上有政策、下有對策的態勢下，一些協會的核心成員雖然換了人，但很可能仍是把持在同一群人手上，這樣的改革也就失去原本美意。

為讓協會確實打破過去惡習，教育部體育署必須大刀闊斧，才能讓運動選手受到真正照顧，並且在各界支持下，持續向選手生涯邁進，然後讓世界各國能看到台灣選手的優異表現。