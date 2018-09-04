史瓦帝尼商展臺灣館開幕　史王與臺大使共同剪綵

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）非洲友邦史瓦帝尼不向中國資金及外交壓力屈服而缺席正在北京舉行的中非合作論壇，史國也於此同時舉辦國際商展，在開幕當日史國王恩史瓦帝三世也特地前往臺灣館與我國駐史國大使梁洪昇共同剪綵。

「2018年史瓦帝尼國際商展」於8月31日至9月10日曼齊尼的Mavuso貿易中心舉行，恩史瓦帝三世（King Mswati III）在上週六（1）主持揭幕儀式，歡迎全球廠商赴史國參展後，隨即前往臺灣館，與梁洪昇共同剪綵。

外交部指出，恩史瓦帝三世除了與赴史國參展的臺灣廠商代表寒暄致意外，也對我國優質產品展現濃厚興趣，並表達盼進一步深化臺史經貿與投資關係，創造互惠雙贏的臺史邦誼。

外交部表示，臺灣館使用面積達290平方公尺，設有九個攤位及服務臺，以提供國情與投資說明等資訊，開幕當日共吸引500餘名民眾前往參觀。

外交部提及，此次臺灣館由外交部委託中華民國對外貿易發展協會協同新東陽公司與眾徠科技公司等七家國內業者，參加史瓦帝尼國際商展，為期11日，以協助業者掌握非洲商機，並增進臺史經貿交流。

▶︎ 我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇與史國王恩史瓦帝三世共同為臺灣展館剪綵（照片來源：外交部提供）