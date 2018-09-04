全民健保成效高   菲律賓官員組團來台取經

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）台灣全民健保享譽國際，民眾對其滿意度高達七成，許多國家的民眾對於台灣健保制度感到萬分羨慕。菲律賓衛生部及健保局官員更於8月28日來台取經學習，並徹底了解全民健保總額支付制度（Global Budget）及疾病診斷關聯群（Tw-DRGs）的實施歷程。參訪過後，與台灣健保署進行深入對話，期待將來能透過緊密的合作模式，增加兩國民眾健康。

台灣的全民健康保險制度為一種強迫性保險的福利政策，由全民納保，台灣民眾皆可享受適當的醫療資源，就醫方便且醫療品質高，且總體醫療費用控制在佔GDP 6%左右，享譽國際。

本次菲律賓衛生部主動向台灣提出參訪需求，為雙方實質交流的第一步。健保署安排課程為菲律賓來台官員講授我國全民健保實施總額支付制度的歷程、疾病診斷關連群制度規劃執行及資訊系統，並安排菲律賓官員參訪醫院，了解醫療品質監控、資訊系統等，協助菲律賓規劃健保相關制度。

健保署近年來加強運用我國ICT科技整合大數據，發展健保醫療資訊雲端查詢系統，協助提升醫療品質，另一方面也提供民眾查詢健康存摺系統，提升民眾自主健康管理能力，醫病共同邁向大健康未來。

健保署署長李伯璋表示，健保署不斷精進，透過落實分級醫療政策，節省醫療資雲並促進醫療資源合理化，以因應高齡化社會帶來的醫療衝擊，同時希望本次與菲律賓在健保專業領域的連結與對話，成為衛生專業外交的新方向及新動能。