(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)孩提時代的體育課回憶,是有趣的、彆扭的,還是挫折的呢?美國一項大規模調查發現,兒時體育課的負面經驗,竟對成年後的運動習慣有著深遠影響。

《路透》報導,這項線上問卷調查,共計逾千人參加,男性392人,女性636人,年齡層18至45歲,來自美國46州。問題包括他們過去最美好與最糟糕的體育課經驗,以及今日對體能活動的態度。

結果發現,美好的體育課回憶,能大大提高成年後從事體能活動的意願。反之,若小時候鮮少被選中代表參加團隊體育競賽,「長大後坐著不想動的時間也更多」。

研究結果發表在美國大學體育醫學期刊(Translational Journal of the American College of Sports Medicine)

據調查,34%的受訪者曾有難為情的體育課回憶,18%缺乏樂在其中的回憶。最令人意外是,受訪者對體育課的記憶是如此鮮明,意味此一時期的體驗對人的一生具有關鍵影響。

有鑑於此,政府或應重新檢視體能教育的進行方式,致力提升體育課經驗,藉此增加成年運動的興趣,對健康肯定有正面助益。

線上調查來源:bit.ly/2NHBDVn