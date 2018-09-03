鹿林天文台以「陳樹菊」命名小行星　表彰台東「最美人心」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年6月16日才獲得國立清華大學頒授榮譽校友的台東善心菜販陳樹菊，又將增添一樁喜事。

中央社報導，隸屬國立中央大學的鹿林天文台，將以陳樹菊這位台灣之光，為新發現的小行星命名，讓台東成為名副其實、最美的星空。



台東縣政府3日表示，為表彰台東的絕佳觀星地點，以及善心菜販陳樹菊女士的善行義舉，由國立中央大學設立的鹿林天文台，特將所發現的編號第281561號小行星命名為Taitung，意即台東。

另一編號第278986號小行星，則命名為Chenshuchu，即陳樹菊名字的英譯。



國立中央大學校長周景揚，5日將到台東舉行命名儀式，並將前述兩顆小行星的命名證書，頒贈予台東縣長黃健庭及陳樹菊女士，充分展現台東擁有「最美星空」及「最美人心」的意涵。

中央社檔案照片

今年6月陳樹菊在清大獲頒榮譽校友時，曾致詞鼓勵學子及時行善，一天捐10元也能做善事，不必等到賺大錢。



68歲的陳樹菊，從13歲開始賣菜，20歲論及婚嫁時，因父親一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，而錯過婚期，後又因母親早逝兼任母職，幫忙賣菜與照顧弟妹，至今孑然一身。陳樹菊為感激外界早年對自己母親與弟弟的幫忙，於是將辛苦賣菜的錢捐給需要幫助的人。

陳樹菊的善行，讓她從市井小民，成為美國時代雜誌2010年百大人物之一。如今她雖已因病退休，不再賣菜。但有小行星以她命名，將讓她的善行繼續流傳，台東的星空也更加美善與閃耀。

圖片來源:鹿林天文台臉書