證券商ETF交易及造市競賽成績揭曉，10/3舉辦頒獎典禮

由證交所舉辦的證券商ETF交易及造市競賽已於8月31日截止計算成績，ETF交易競賽之卓越貢獻獎、臺股揚升獎、傑出比重獎、國際連結獎、客戶開發獎及8月份步步高昇獎；ETF造市競賽之臺股ETF流動量提供者造市獎得主已出爐，預計於10月3日盛大舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關長官與得獎證券商的負責人或高階主管共襄盛舉，並有來自各證券商的啦啦隊到場助陣。

依據本次ETF交易競賽成績計算結果，凱基證券台北分公司可奪得卓越貢獻獎、臺股揚升獎、國際連結獎第一名，惟因競賽規則限制不可同時領取最高獎金40萬元之3大獎項(卓越貢獻獎、臺股揚升獎、傑出比重獎)，故臺股揚升獎最高的40萬元獎金由原成績排序第二名之臺銀綜合證券經紀部獲得；此外，傑出比重獎、客戶開發獎、8月份步步高昇獎分別由日盛證券三峽分公司、新光證券、康和綜合證券台南分公司獲得第一名；ETF造市競賽之臺股ETF流動量提供者造市獎則由合作金庫證券自營部奪冠。

卓越貢獻獎、臺股揚升獎、傑出比重獎及臺股ETF流動量提供者造市獎，前三名獎金皆分別高達40萬元、20萬元、10萬元；國際連結獎、客戶開發獎前三名獎金為20萬元、10萬元、5萬元；4至8月份步步高昇獎，前三名獎金則為10萬元、5萬元、3萬元。