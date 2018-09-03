集保結算所首次參選  榮獲2018「天下企業公民獎」

2018「天下企業公民獎」得獎名單揭曉，天下雜誌邀請連續三年獲利之公開發行公司，及天下雜誌二千大企業調查與專家學者推薦之本地企業、在台外商參與，今年共有180家企業通過報名資格參與受評。集保結算所繼今年6月發表我國證券暨期貨周邊單位第一本經國際驗證通過的企業社會責任(CSR)報告書後，首次參選即榮獲天下雜誌評選企業公民獎中堅企業組獎的殊榮，彰顯集保結算所長期以來積極投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環境保護，以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任，已獲得專業評審高度肯定，深具意義。

「天下企業公民獎」是國內最具代表性的CSR獎項之一，天下雜誌自95年領先提倡「企業公民」觀念，持續透過「標竿企業」調查與報導倡議CSR觀念與行動，96年參考國際指標與評量方法，以公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大構面進行評鑑，評選出廣為企業重視的「天下企業公民獎」。

林修銘董事長表示，集保結算所自106年開始正式成立CSR委員會，由孟慶蒞總經理擔任主任委員，並依循全球報告倡議組織GRI (Global Reporting Initiative) G4版本核心選項揭露，透過一系列的教育訓練、訪談與系統性方法學，進行鑑別重大利害關係人、回應利害關係人關注的永續議題、蒐集各項CSR資訊及檢視各項CSR指標績效，期呈現利害關係人所重視之重大議題的回應與作為，維護社會環境及利害關係人權益，進而使本業推動與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，落實SDGs17項目標中所對應的13項目標。

集保結算所在公司治理方面，訂定董事及監察人誠信經營守則，貫徹公司對誠信經營的承諾，為市場發展及業務需要，設有「風險控管委員會」、「研究發展及費率審議委員會」及「基金市場研究發展諮詢委員會」，同時也重視誠信操守及反貪腐，訂定員工廉政倫理要點，建立高度誠信、自律的經營環境。

在企業承諾方面推行頂尖人才培育以及健康幸福員工照護專案，並積極打造性別平權的友善職場環境。在環境保護方面做了許多努力，包括打造低碳與高效金融環境，例如集保e存摺、基金無實體登錄、股東會電子投票平台等，並透過改變同仁辦公習慣、資產循環利用與選用高效機台，逐步邁向綠色營運。在社會參與方面，包含結合本業扶植金融教育人才、推動金融教育普及、培育偏鄉學校體育選手及關懷社會弱勢等，積極回應並照顧社會需要。

集保結算所此次榮獲「天下CSR企業公民獎」，不僅是金管會轄下周邊單位第一個得獎單位，未來集保結算所仍將持續以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任，追求美好社會的具體展現，希冀能為社會注入向上向善的提升能量，創造幸福價值。