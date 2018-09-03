特別的軍人節‧退役役男義剪照顧偏鄉學童

今(3)日93軍人節，瑞平國小特別聯繫擔任髮型設計師的退伍的替代役，辦理全校義剪活動，桃園「瘋髮廊」更派出3位設計師，一同為學生們換上新造型。

位於林口區靠海的瑞平國小，全校共102個學生，將近一半是弱勢家庭，學校附近更是連間雜貨店都沒有，更別說是理髮店，許多學生都是靠著學校辦理的義剪活動來剪頭髮。設計師問孩子：「你前一次剪頭髮是什麼時候？」小孩回答：「上次你12月來的時侯。」，更有孩子語出驚人的讚嘆「哇！我們也有髮型設計師耶！以前都是爸媽拿剪刀一把剪下去的。」

瑞平國小為了讓全校的小朋友都能夠有好的學習環境和心情，特別在開學初辦理義剪活動，讓小朋友每天都能乾乾淨淨、有精神的到學校學習。義剪活動感謝桃園「瘋髮廊」店長的極高認同，髮廊派出包含當初在瑞平服務的替代役男，共3位設計師到本校進行義剪服務，選在九三軍人節這天，也讓退伍的役男回想起當初在瑞平服役的情景。

瑞平國小校長施惠珍表示，到髮廊剪髮，對於一般家庭是很平常的事，但是對於許多瑞平的孩子是完全沒有去過的地方，因此，義剪是相當珍貴的機會。希望讓孩子頭髮整理的乾乾淨淨也能夠讓孩子更專心的學習。」

瑞平國小辦理義剪協助弱勢家庭，也希望這樣的活動可以幫助學生學習無憂，除此之外，在九三軍人節結合退役替代役到校服務也別具意義，更教導了全校學生「日後自己有能力之後可以服務社會」，我們期待這些學生可以在未來能夠有能力服務他人、幫助他人。