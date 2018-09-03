交通安全教育績優學校  新北市6校全數獲獎

新北市政府教育局推薦6校參與教育部106學年度交通安全教育績優學校評選，在全國97間學校角逐中，榮獲1項「金安獎」及5項優等的殊榮，全數獲獎，體現本市推動學校交通安全教育的努力。

其中，新埔國中榮獲「金安獎」特優，林口高中、泰山高中、板橋國中、更寮國小及思賢國小亦獲優等佳績。新埔國中將交通安全教育視為「生命教育」，結合課程教學，發揮創意，編製「交通安全宣導舞」，在簡單易記的動作裡，藏有豐富的交安意涵；為改善學校周遭交通，行政同仁進行一周早中晚的交通流量統計，並商請鄰近的派出所提供「易發生交通事故」前三名路段，完善學校周邊交通號誌及劃設路面停車格等標線設置，並為學生繪製「校園周遭安全地圖」；另外，為讓學生認識「在地化」的交通運具，更設置「交通安全資源教室」，提供教師進行板南線捷運搭乘安全教學詳盡的情境學習，活化學生交通安全知行能力，獲得評選委員評定「特優」殊榮。

▲照片由新北市政府提供

優等學校部分，泰山高中設置學生自行車與機車停車棚，並裝設相關交通標誌、警語，並有學生交通安全服務隊運作，值得推廣學習。林口高中嚴謹管控學校車輛，人車分流實施情況良好，並使用空拍機拍攝學生通學路口，融入交通安全教學。板橋國中依校內環境地形規劃交通標誌、標線，以進行實境教學，同時積極推廣學生自行車安全騎乘教育。更寮國小充分善用與社區共享資源，規劃獨特且完善的家長接送區、通學巷與接駁車，成為委員眼中學童通學安全的亮點。而思賢國小藉由學生自治市宣導「禁用雨傘」，融入交安戲劇，熱舞社編排舞蹈將交通安全觀念納入，宣導「醉」不上道，創意十足，也經多年的爭取，成功於學校側門爭取新設三色號誌，維護學生安全。

教育局表示，新北市自103年開始與專家學者與教學第一線教師，研發國民小學交通安全教材，並分享各縣市教學使用；106年首創將交通安全教育納入自編童軍補充教材；今年更規劃交通安全小學堂，加入遊戲競賽，讓學習更趣味。另亦推動在國中小辦理自行車安全觀摩研習，學生提早接受駕駛教育。未來將持續以多元策略支持學校推動交通安全教育，共同朝「道安扎根，安全100分」的目標邁進。

▲照片由新北市政府提供