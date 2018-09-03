行動支付熱潮延燒！台北富邦銀行率先與LINE Pay 一卡通合作，成為首波支援LINE Pay 一卡通電子支付帳戶的銀行，客戶只要連結北富銀帳戶註冊LINE Pay一卡通電子支付帳戶，並設定自動儲值功能，即可於LINE Pay一卡通電支帳戶快速儲值(額度最高五萬)，並透過儲值款進行小額行動支付及轉帳。北富銀客戶完成帳戶連結後，更可獲得最高儲值金188元 (每人限領一次，數量有限)！

北富銀表示，LINE用戶在台灣的覆蓋率高，且預估未來LINE Pay一卡通的合作通路近8萬家，涵蓋範圍廣，支付場景多元而豐富，北富銀期待透過此次與LINE Pay 一卡通電子支付帳戶的合作，提供客戶更多樣化的行動支付選擇，提升北富銀存款帳戶之便利性、增加黏著度，藉以拓展行動支付版圖。

行動支付付款快速、方便，省去了刷卡或現金支付找零的麻煩，對常常外食、頻繁小額付款的上班族或學生而言，是相當便利的支付工具。北富銀指出，有一部分的人受限於資格條件、使用習慣等因素，沒有申辦信用卡，為了服務沒有信用卡的客戶，北富銀將行動支付從信用卡延伸至存款帳戶，讓每一位客戶都有機會享受行動支付「嗶付」的消費快感。

看好行動支付的發展，北富銀積極投入資源，實現無現金社會的願景。今年7月北富銀董事會通過LINE Pay19.99%股權投資案，這個月再與LINE Pay 一卡通合作，創造更多樣化的行動支付場景，朝「生活即金融，金融即生活」目標努力。

歡慶北富銀支援LINE Pay 一卡通帳戶上線，即日起至12/31，連結北富銀帳戶註冊LINE Pay 一卡通電子支付帳戶，並設定自動儲值功能，即可獨享儲值金最高188元(每人限領一次，數量有限)，歡迎有興趣的民眾把握機會，立即行動！