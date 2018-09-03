富邦法人論壇  解密5G前瞻技術與商機

3GPP國際標準組織在今年6月完成全球第一版5G行動通信技術標準後，意即宣告著全球5G商品即將進入量產階段，除了國際大廠紛紛卡位設備標案之外，國家通訊傳播委員會（NCC）近日也已通過相關辦法，鼓勵國內新創事業或教育單位積極投入研發，相關商機將逐一浮現。富邦證券表示，5G在平昌冬奧試營運經驗及法規通過的加持下，可望提前商轉，因此特別舉辦「智能大趨勢-解密5G前瞻技術與商機」的投資講座，針對5G的投資機會進行剖析，協助投資法人找出最具潛力標的。

根據研調機構估計，至2022年全球5G用戶數將達5.5億，光是中國市場於2020年網路和終端設備即可帶動4,500億元人民幣的產值，而台灣5G價值鏈在2035年的產值亦高達1,340億美元。此外，電信業巨擘愛立信(Ericsson)預估，到了2026年，因5G帶動產業數位化的市場商機挹注，電信業者將享有額外34%的成長機會，並有機會達到5,820億美元的營收規模。由於5G整合大環境各種科技用品，串連各式科技，因此最先適用5G的還是企業端，由企業去鋪設設備並進行研究發展，之後進展到鋪設給終端的使用者。

為了更深入掌握5G的技術發展與投資機會，富邦證券將第三季投資論壇，除了邀請了中華電信電信研究院無線通訊所的楊文豪所長，以「智能大趨勢-解密5G前瞻技術與商機」為題，針對5G技術、挑戰及商機進行剖析，並邀請到立訊精密、銀河娛樂、丘鈦科技等海外掛牌公司來台與投資法人面對面交流，連同國內10餘家上市櫃公司的邀約，預估可吸引眾多投資法人出席。