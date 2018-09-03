根據台灣證券交易所統計，上週（2018/8/27~2018/8/31）外資在集中市場總買進金額為1,842.48億元，總賣出金額為1,473.27億元，買超為369.21億元，另統計自2018年年初至8月31日止，外資總買進金額為5兆5,736.48億元，總賣出金額為5兆7,952.54億元，累計賣超為2,216.06億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆5,417.23億元新台幣，占全體上市股票市值的40.97%，較8月24日的13兆807.35億元新台幣，增加4,609.88億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進180,996千股，賣出114,941千股，買超66,055千股。

第二名：友達：買進73,714千股，賣出34,086千股，買超39,628千股。

第三名：英業達：買進49,388千股，賣出19,319千股，買超30,069千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進58,830千股，賣出91,106千股，賣超32,276千股。

第二名：彩晶：買進4,687千股，賣出20,944千股，賣超16,257千股。

第三名：華航：買進18,326千股，賣出30,517千股，賣超12,191千股。