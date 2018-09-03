截止9月3日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月31日累積開戶數為15,740,527戶，較8月24日累積開戶數15,722,633戶，增加17,894戶，增幅約0.11%。另本年8月31日現股當日沖銷累積開戶數為1,607,774戶，較8月24日現股當日沖銷累積開戶數1,605,203戶，增加2,571戶，增幅約0.16%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月31日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數173,978戶較8月24日開戶數173,876戶，增加102戶，增幅約0.06%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月31日止日均值為365.73億元，總成交金額為59,613.22億元，其中盤後定價交易金額為191.25億元。另本年度截至8月31日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.15%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.20%。

(二)本年度興櫃股票截至8月31日均值為11.52億元，總成交金額為1,877.08億元。

四、本年度上櫃股票截至8月31日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計570家，較上週(截至8月24日止)得為信用交易家數570家，增加0家。

(二)融資餘額為651.20億元，較上週(截至8月24日止)融資餘額651.41元，減少0.21億元，減幅約0.03%。

(三)融券餘額為113,827張，較上週(截至8月24日止)融券餘額107,419張，增加6,408張，增幅約5.97%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.92%，較上週(截至8月24日止)之比例14.96%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.64%，較上週(截至8月24日止)之比例0.65%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至8月31日止，累計營業天數165日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆6,237.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計97家530期，發行餘額為1兆8,061.33億元，較上週減少54.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計168家200期，發行餘額為1,295.03億元，較上週減少0.92億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，較上週減少1.91億元。

(五)金融債券已上櫃計34家341期，發行餘額為9,154.51億元，較上週增加10.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為44.04億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計573期約1,575.9億美元，較上週增加2.4億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為32兆8,833.2億元，日均值為1,992.93億元，包含：

1.買賣斷交易4兆2,864.07億元，日均值為259.78億元，佔總成交金額比例為13.04%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆9,455.12億元，佔買賣斷成交金額比率為68.72%。

營業處所買賣斷成交金額為1兆3,408.96億元，佔買賣斷成交金額比率為31.28%（包含政府債券6,687.84億元，日均值為40.53億元；普通公司債5,568.67億元，日均值為33.75億元；金融債券1,054.92億元，日均值為6.39億元；外國債券97.52億元，日均值為0.59億元）。

2.附條件交易28兆5,969.12億元，日均值為1,733.15億元，佔總成交金額比例為86.96%，其中等殖成交系統成交金額為4,720.60億元，佔附條件成交金額比率為1.65%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.21億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為94.49億美元，以人民幣計價之成交金額為200.05億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,706億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交4,706億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為4,150億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計452.93億元，本年度累計成交金額為348.38億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計723.89億元，本年度累計成交金額為551.12億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,449.50億元，本年度累計成交金額為2,087.23億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,509 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計631.30億元，本年度累計成交金額2,078.21億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計10.44億元，本年度累計成交金額40.59億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,870.69億元。

上櫃相關業務 :

一、截至107年8月31日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：761家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：21家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數9家 (誠泰科技、天正國際、公準、信紘科、均華…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家 (M31)

(六)待審議：4家 (真好玩、精湛、普鴻、大詠城)

二、截至107年8月31日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：257家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：27家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：25家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年8月31日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：94家

(二)累計登錄創櫃板家數：138家

(三)當年度累計輔導家數：21家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年8月31日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,112家

五、截至107年8月31日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.9.2~107.9.8)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無