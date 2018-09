亞太最大工商會訪義美　對名產情有獨鍾想學做鳳梨酥

(臺灣英文新聞/鄧佩儒 桃園報導)亞太商工總會會長伊納許維力(Jemal Inaishvili)及副會長莫迪 (Samir Modi)今(3)日率團參訪義美食品工廠,除了對義美生產上千種食品感到驚嘆外,伊納許維力還與義美董事長高志尚討教鳳梨酥的製作方法,希望能在家鄉利用當地水果做出類似的糕點。

亞太商工總會(Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry)代表一行人此次訪臺,主要是拜會工商團體及政府部門,期盼促進更多經貿及投資交流。

訪團週一上午抵達義美食品公司位於桃園南崁的觀光工廠,由義美董事長高志尚親自接待,並帶領訪團參觀商品展示中心、西點麵包廠,以及食品安全實驗室。

▶︎ 義美食品董事長高志尚為訪團介紹公司產品(臺灣英文新聞)

由麵包工廠人員負責解說義美幾十年來如何替連鎖速食餐廳麥當勞製作馬芬,訪團一行人一邊聽著解說、一邊津津有味地吃著剛出爐的馬芬。由於馬芬的需求龐大,工廠生產線24小時全天後運作不停歇,一小時便可製作1萬5,000個馬芬。

▶︎ 亞太商工總會會長伊納許維力對義美生產的馬芬讚不絕口(臺灣英文新聞)

隨後,高志尚帶領訪團參觀「義美認證實驗室」與「食品輻射檢驗研究室」,所有公司引進而來的食材都會經過實驗室裡的尖端科技嚴格檢驗,包括有無重金屬污染、農藥殘留或是放射性污染等。

實驗室每日都會檢測送進工廠的食品原料,高志尚強調,要帶給消費者安全及健康的食品,得從食品的源頭開始把關。

▶︎ 義美南崁工廠人員為亞太商工總會訪團導覽(臺灣英文新聞)

由於對臺灣名產鳳梨酥情有獨鍾,伊納許維力還與高志尚討教一番,並表示希望能用家鄉喬治亞特有的水果,製作出類似的糕餅。高志尚也與訪客分享義美如何在顧客喜好日新月異的時代中,持續推出新的產品,抓緊顧客的胃。

▶︎ 亞太商工總會訪團與高志尚討論義美產品(臺灣英文新聞)

亞太商工總會(Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry)是亞太地區各全國性商工團體所共同組成,會員橫跨27個國家,堪稱亞太地區最大的民間工商組織聯盟。訪團此行預計停留至9月5日,將拜訪外交部等政府單位。

▶︎ 亞太商工總會訪團參訪義美食品南崁工廠(臺灣英文新聞)