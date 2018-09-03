保育大堡礁　澳洲科學家開發水下無人駕駛機器人

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）澳洲科學家8月底發表一艘名為「RangerBot」的水下無人駕駛潛艇，總重15公斤、長約75公分、續航力8小時的電池，僅需花15分鐘學習就可透過平板電腦操作，不僅可以即時觀測與保護澳洲大堡礁，還可以預防棘冠海星傷害珊瑚礁群。

綜合外媒報導，歷經二年的創新研發，這台由澳洲昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology)、Google、與大堡礁基金會合作創新研發的潛水機器人「RangerBot」於上(8)月31日首度公開亮相，這台機器人將擔任被列為世界遺產的澳洲東北岸大堡礁的「機器珊瑚礁保護者」(robot reef protector)。

澳洲昆士蘭科技大學教授Matthew Dunbabin 表示，「RangerBot」是專門針對珊瑚環境而設計的全世界首台水下機器人系統，透過電腦視覺導航能力，它可以避開障礙物與執行複雜的科學任務。

這台多功能海洋無人駕駛機器人將可監控多種影響且威脅珊瑚的各種問題，包括珊瑚白化、海水水質問題、有害物種的入侵、汙染和淤泥堆積等。

他還說，他們曾訓練RangerBot偵測以珊瑚為主食的棘冠海星(Crown of Thorns Starfish)，如今該機器已可99.4%將牠們辨別出來。一旦發現棘冠海星的蹤影就可以對其發起致命注射，但這樣的注射並不會傷害或影響珊瑚礁生物。

廣大範圍的澳洲大堡礁曾在2016年與2017年因海水升溫，歷經了二次嚴重的珊瑚白化，科學家估計，在2300平方公里的大堡礁，除了氣候變遷所帶來的傷害，還有工業與農業活動，以及來自棘冠海星的威脅。