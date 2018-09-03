〈時評〉評公投提案連署亂象

８月底，隨著幾個公投提案第二階段截止日的到期，中選會在 8月27日湧進了數百萬份的公投聯署書，另外還有百萬份還沒送件。這些公投案的議題，包括最有名的「東奧公投」：以台灣名義加入東京奧運的公投案。還有國民黨力推的「反核食公投」：也就是針對日本福島縣及周圍四縣市的食物，不得進入台灣。還有所謂的「 以核養綠公投」，由前總統馬英九力推的公投案，目的是要啟動核電廠，號稱要「養綠」，但其實是擁核。另外還有「護家盟」推的：「同性婚姻」應另立專章，以及對應的「婚姻平權」案：在民法相關條文直接同意同性婚姻。林林總總，這個年底應該會有好幾種公投議題的提案，與「九合一選舉」投票日同步舉行了。

我們在新聞媒體中看到中選會的消息說，國民黨送的案子中，五十份連署書只有五個人的筆跡，甚至還有死掉多年的人也簽連署書，顯然有偽造的嫌疑，因此中選會要提告。

其實這一切亂象，都是中選會的不作為與公務員的瀆職所造成的。中選會提告？告的成嗎？要告誰？領銜人若有能力辨別連署者的真偽，那中選會第二階段的工作是要做什麽呢。

我看最合適的做法應該是監委主動立案調查，來追究中選會官員的瀆職罪才是正道。

為什麼說是中選會的官員瀆職呢？這是因為目前「公民投票法」裡面已經有條文規定電子連署是有效的。而且這條文中也要求政府相關業務機關，也就是說中選會要建置連署網站，供民眾做第二階段的連署之用。所以政府機關建置的連署網站因和戶政機關的資料連結，已便核對連署人的戶籍所在地、辦別連署人的真偽、以及一人一案，僅限連署一次等問題。然而，中選會官員在公投法通過之後並沒有建置這樣的連署官站，他們的心態其實是不希望在今年年底的大選中，有任何公投議題的出現。因此以怠惰、不執行法律所交付的任務，來抵制公投案的進行。這是公務員不作為的瀆職行為，監察院應該加於追究並彈劾失職人員。

第二個彈劾中選會官員的理由是，因為目前沒有建置電子連署網站，在上(8)月底時，一下子湧入數百萬份的連署書，讓人真假難辨。中選會雖然調用很多臨時員工來 做辨認工作，但是簽名的筆跡如何辨認？跨縣市的，還有同一個人的簽名如何抓呢？這都是問題。例如說，假設有一人簽了五張連署單：一張是在台北市、一張在台中市、一張在高雄市、一張在台東市、一張在花蓮縣。中選會這些人員有辦法抓出「同一個人的筆跡嗎？根本就不可能。唯一能夠抓到的問題，就是所謂的「死去的人也跑出來連署」，中選會只能抓到這一點。

那麼我們能夠說這是提案領銜人的過失嗎？中選會要告就告，顯然是無法成立的罪名。因此，這個帳也要算在中選會的官員身上。這是因為中選會人員的應作為却不作為的結果，使得把關的工作不可能做好，使得原先不可能通過公投連署人數的 案子，因為有人操作名單使得第二階段人數跨過了門檻。這責任當然也是中選會的官員們要付的。這是我認為為何要彈劾中選會失職人員的第二個理由。

所以我認為，目前最適當的做法是，監察院主動立案調查，彈劾中選會主委、以及相關的業務人員，應還給人民「依法行使公民投票」的權利。