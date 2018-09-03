【更新】空軍官兵活動中心元大得標　衍生案外案

更新時間: 9/3/21:19 發稿時間 9/3/17:43

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）財政部國產署今（3)日標售「台北市空軍官兵活動中心10筆國有非公用土地設定地上權案」，原先傳出南山以75億5988萬元得標，後又傳出遭元大銀行以82.01億元「攔胡」，讓原先已發出得標新聞稿的南山人壽相當不滿。

《蘋果》引述南山人壽晚間表示，今日現場開標程序不符投標須知公告的規定，尚有相關疑慮，保留法律權利並研擬後續處理方式。

報導引述國產署指出，是郵局漏給國產署人員元大的標單，導致空軍活動中心地上權，一度由南山人壽得標。

據了解今下午2點半時，國產署宣佈共4封標封，並依序公佈投標人、出價後，排列順序出現南山人壽以總價75億5988萬元，成為最高投標人，南山人壽甚至在3點半時，發布新聞稿，表示該地塊將規劃興建投資用商辦大樓。



不過元大商銀在國產署現場的代表卻表示，已在規定時間內寄出標單，但卻未見標單被開出。隨後國產署人員再赴郵局取回「被遺落的標單」，並當場公告，元大投標金額82.01億元。南山現場代表眼見出價被超越，也立即表達過程有失公允。

對此，《蘋果》引述台北郵局發言人曾麗妙表示，經了解元大集團是在8月30日透過北門郵局以限時雙掛號寄出，8月31日三張犁郵局確實收到了這封投標郵件。不過由於該封信件信封上並未註明是投標郵件，導致窗口人員並未特別將此封郵件挑出來。

因此國產署人員第一次到三張犁郵局取掛號信時，並未順利取得元大的投標郵件。

以下是3日稍早的報導

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）北市空軍官兵活動中心地上權今(3)日開標，底價36.7億元，吸引南山、新光、全球及富邦等多家壽險業者競標。最後由元大商銀以82.01億元得標，溢價率逾一倍，高達123%，遠遠高出市場預期。

綜合《聯合》與中央社報導，今天開標先傳出南山人壽以75.6億得標，後來元大商銀在現場表示之前也已投標，經查証確認，最終國產署宣布由元大銀以82.01億元得標。

中央社引述國產署說，「空軍官兵活動中心」產權原屬國防部，因長期低度開發利用，基地遭收回變更為「非公用」，移交國產署活化。這也是台北市僅存少見的精華區、大面積國有土地。



國產署今年7月2日公告招標，權利金底價約新台幣36億7293萬元，地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，地上權及地上建物可辦理分戶移轉，但用途限制不得作為住宅。



北市空軍官兵活動中心位於仁愛路與復興南路口，面積約1,139.5坪，除面臨仁愛路綠蔭大道，區域金融企業總部林立，並靠近捷運忠孝復興站及知名飯店、百貨，區位極佳。

該中心原本只提供官兵、眷屬住宿和餐飲服務，後來轉型對一般民眾開放。國有財產署於日前拆除，並公告招標地上權。

《聯合》引述台灣房屋智庫發言人張旭嵐說，元大商銀以高出底價逾一倍搶標， 令人咋舌，顯然對開發案已有完整規劃和把握。此標案為70年的地上權開發案，且開發用途限制不得作住宅使用，如以目前脫標單價719.6萬元，未來如果推出Ａ級商辦出租，租金勢必要挑戰每坪6000元大關。

北市空軍官兵活動中心已遭拆除，圖為原址現況。中央社