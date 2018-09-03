台中、新莊再爆登革熱 土城出現首例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（3）日公布新增6例本土登革熱病例，台中市4例、新北市2例，其中疫情更擴大到土城區，而且土城案例並沒有在新莊區活動的紀錄，疾管署和新北市衛生局持續追查感染源。

新北市個案為新莊區海山里50多歲女性及土城區明德里50多歲女性，均於8月30日發病。其中新莊區個案發病前未有瓊林里活動史，其住家及活動地與新莊區第22例個案（豐年里60多歲女性）住家相近，經檢驗為第二型登革熱，目前住院中。

土城區個案目前未住院，亦感染第二型登革熱，發病前活動史均在土城區，惟該區今年並無登革熱確定病例，相關單位正在釐清感染源。

台中市個案為3女1男，分別為大里區2例（祥興里及東興里）、太平區（新光里）及北區（建德里）各1例，年齡介於20多歲至60多歲，北區個案於8月3日發病，發病前曾多次至開心農場，痊癒後於8月30日自行至衛生所檢驗，為此次開心農場群聚最早發病個案。

其餘個案則是陸續於8月23日至30日發病，目前2人住院中、1人居家隔離、1人已痊癒。其中3人於發病前曾有大里區活動史；另1名為太平區新光里個案，活動地多以住家及北屯區工作地為主。

太平區迄今累計7例，其中3例居住於新光里，且2名個案無大里區活動史，研判該里為高風險里別。

今年截至9月2日國內共計69例登革熱本土病例，個案居住地分別為台中市36例、新北市25例、高雄市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。