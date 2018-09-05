回歸原始「裸體餐廳」狀況多　胖子止步惹爭議

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）全球近年吹起一股裸體餐廳風潮，提倡「自由原始」的生活風格，另類的用餐方式提供不同的體驗，吸引許多人前往朝聖，而各餐廳也皆設有規矩遵守，其中為我們精選3家裸體餐廳介紹。

法國O'Naturel巴黎天體愛好者常客

於2017年剛成立於巴黎12區的O'Naturel裸體餐廳，店內可以容納40位消費者，每位最低消費金額約30歐元（約新台幣1000元），餐廳為封閉式的空間十分注重隱私，入場時顧客必須把身上的衣服全部脫光，放置於衣櫃後入座。

對於住家附近開設一間全裸餐廳的附近居民來說，他們認為全裸餐廳不是個問題，只要不做色情行業就好。而餐廳經理表示，餐廳開幕後受到天體愛好者歡迎。

倫敦The Bunyadi開幕預約人潮破4萬

倫敦 The Bunyadi於2016年5月開幕，為當地第一家裸體酒吧餐廳，提倡「重回原始生活的自由，並解放現代生活的束縛」，新奇的體驗讓民眾趨之若鶩，於剛開幕時即吸引破4萬人次預約，CNN記者實地走訪後表示，覺得自己宛如置身於一個秘密且令人振奮的地方。

另外，CNN記者訪問一名用餐的學生，這位20歲的年輕女生表示一切都很自然，餐廳的體驗與對於裸體的自己是否感到自在有關，如果也能幫助別人光溜溜時感到放鬆，那是件好事，而這些裸露都與情色無關。

然而，英國《每日郵報》也實派兩名記者分批前往餐廳體驗，他們皆不約而同的發現有情侶在餐廳內發生性行為。

雖然The Bunyadi嚴格規定禁止猥褻以及任何性行為，且一旦被發現，將立即被趕出餐廳的條文，但一時興起的性衝動果然還是難以克制的，另外，店內嚴禁使用手機及相機，一為保護顧客隱私，二為遵守餐廳精神「回歸自然本質」的生活方式。

不過，這些往事已成回憶，想前往倫敦朝聖的人可能感到扼腕，因為這家餐廳已因故取消營業。

東京首家甘露（The Amrita）刺青者、大胖子請止步

另外，亞洲雖然相對的保守，甘露（The Amrita）裸體餐廳繼倫敦、墨爾本後，2016年於東京正式開幕，店內有肌肉猛男為客人上菜，用餐時也可觀賞「世界最美肉體」的美國男模舞蹈秀，然而，引發網友熱議的還有該店嚴格的規矩限制。

雖然號稱裸體餐廳，但客人必須穿著內褲或丁字褲，或是店家提供的紙內褲用餐，除此之外，對於體重、年齡、電子產品等使用皆有嚴格的規範，例如年齡限制為18歲到60歲、身上不能有紋身、嚴禁使用手機等，其中，體重過重的客人更會被拒絕進入餐廳。其規定條款或許過於偏頗，店家目前也停止營業。

目前大眾普遍對於裸體餐廳的接受度偏低，台灣也尚未有此類型餐廳，然而回歸自然的方式有很多種，這種多元的生活方式除了讓大家大開眼界外，也提供不同的生活方案選擇。