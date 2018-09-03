台灣為何大量增加廢棄物進口？ 高志明要政務官說清楚

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）中國自2018年起實施「禁止洋垃圾入境」，台灣卻傳出增加大量廢棄物進口的消息，義美食品總經理高志明今(3)日於臉書發文指出，台灣並無足以傲視全球的「大量廢棄物」處理技術，為何容許「增加廢棄物」進口，來壓縮和打擊年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑的生存空間呢。

高志明請「政務官」正視這群長年為維持居住環境整潔而努力的「無力者．無言者」的年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑的貢獻，還要「政務官」出面說清楚，是什麼樣的「政策理由」需進口「廢棄物」。畢竟，絕大部份的「廢棄物」可能成為「污染物」進而影響居民的健康與生活品質，還有環境。

他於文末強調，「我寫錯，就請反駁」、「政策錯．政策疏忽，就請向 弱勢者說聲道歉、認錯、立即補救」；請不要再說些「五四 三的理由」搪塞！。

義美食品總經理高志明於環保食安志工臉書全文如下：