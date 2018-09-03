台灣為何大量增加廢棄物進口？ 高志明要政務官說清楚

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）中國自2018年起實施「禁止洋垃圾入境」，台灣卻傳出增加大量廢棄物進口的消息，義美食品總經理高志明今(3)日於臉書發文指出，台灣並無足以傲視全球的「大量廢棄物」處理技術，為何容許「增加廢棄物」進口，來壓縮和打擊年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑的生存空間呢。
高志明請「政務官」正視這群長年為維持居住環境整潔而努力的「無力者．無言者」的年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑的貢獻，還要「政務官」出面說清楚，是什麼樣的「政策理由」需進口「廢棄物」。畢竟，絕大部份的「廢棄物」可能成為「污染物」進而影響居民的健康與生活品質，還有環境。
他於文末強調，「我寫錯，就請反駁」、「政策錯．政策疏忽，就請向
義美食品總經理高志明於環保食安志工臉書全文如下：
一、難道「政務官」從來沒有看過台灣各都市、鄉鎮的收購「壞銅舊錫、「簿仔紙」、、等，以維持居住環境的整潔，都是年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑，皆屬「無力者．無言者」的貢獻嗎？
二、台灣禁止砍伐森林、必須要進口「廢紙」來補充進口珍貴、價格較昂貴的「原生紙漿」之不足，已行之數十年；無人反對。
其他幾種可供做原料的單純「廢料」，進口，也沒有很多反對聲音。
三、台灣並無足以傲視全球的「大量廢棄物」處理技術；國內很多產業廢棄物的處置都面臨問題，也沒有足夠的最終處置場；為何容許「增加廢棄物」進口？
四、縱使有再好的「廢棄物」處理技術；最終還是會產生「殘渣廢棄物」；到底要棄置於何處？
五、「增加廢棄物」進口，一定有「受益者」；所以，當台灣本土年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑等「無力者．無言者」的生存空間受到打擊、壓縮時；「受益者」就應該拿出部份利益，補償「受害者」！
六、絕大部份的「廢棄物」可能成為「污染物」；其產生、處理、最終處置，都會影響到所有台灣住民的生活品質、環境、與未來健康；到底有何「政策理由」必須要如此，相關部會「政務官」應出面說清楚！
七、「我寫錯，就請反駁」、「政策錯．政策疏忽，就請向弱勢者說聲道歉、認錯、立即補救」；請不要再說些「五四三的理由」搪塞！