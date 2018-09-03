北捷即起推出米奇彩繪列車　掃描隱藏米奇可獲香港遊大獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）迪士尼為歡慶90週年，與台北市政府觀光傳播局合作推出全台首列「米奇趣遊台北彩繪列車」！

列車裡裡外外都被滿滿的米奇、米妮包圍，而米奇與米妮玩耍的地方，全都是台北的知名景點。

綜合市府官網與中央社報導，米奇彩繪列車充滿童趣，不少民眾會沿著車廂一路辨認北門、貓空纜車、台北101、陽明山海芋、大稻埕、饒河街夜市等景點；車身上還可以看到米奇1928年問世時，與現在略微不同的模樣。

以上圖片來源：中央社

米奇趣遊台北列車共6節車廂，即日起到明年(2019年)1月2日，每天約18個班次來回淡水與象山站間。

此外每節車廂中還有隱藏版米奇，搭車時快找找米奇在哪裡？透過「現在玩台北APP」掃描車廂內的隱藏米奇，就可參加「集奇有禮」的活動。

集滿6個米奇電子戳章，可以參加月月抽大獎活動，最大獎項為香港迪士尼樂園2天1夜旅遊套票（不含機票），1人中獎4人成行。最大獎有6個名額。

中央社引述​台北市政府觀光傳播局指出，9月底開始，憑米奇電子戳章，還能到台北101站和北投站旅遊服務中心，免費兌換限量米奇束口袋或悠遊卡套等小禮物，每個米奇圖案限定兌換一次。

＠米奇趣遊台北彩繪列車

活動時間：2018/8/31至2019/1/2

活動地點：台北捷運 淡水信義線（象山－淡水）

＠詳情請上台北旅遊網 https://www.travel.taipei/zh-tw