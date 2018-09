就業市場委靡不振 唯IT獨領風騷

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)科技日新月異,IT工作也跟著吃香。一項研究顯示,在就業機會萎縮、薪資陷入停滯的今日勞動市場,唯有資訊科技類一枝獨秀,絲毫不受影響。

加拿大英屬哥倫比亞大學與麻省理學院所做的研究指出,2000至2017這十數年來,IT密集產業就業機會成長了19.5%,與同期間其他類工作僅成長2.4%相較,足足是8倍有餘。

《科學日報》報導,研究人員格里坡力(Giovanni Gallipoli)表示,自2000年以降,美國大學畢業生薪資成長有限,但IT工作的酬勞卻大幅成長,投資IT教育的企業與個人皆受益。

傳統製造業就業機會雖因自動化與離岸外包趨勢而萎縮,涉資訊科技的製造業工作卻反其道而行,蒸蒸日上,不僅工作機會增多,生產力與報酬率亦出現增長。

據研究,勞工的IT技能顯然跟不上就業市場進化的腳步,涉及科技的工作依舊出現顯著勞力缺口。研究認為,全球社會不該停留在爭辯機器人是否將取代人力,而應正視科技對生產力、薪資、以及勞動市場結構性變化的衝擊,從製造業到服務業皆然。

格里坡力指出,隨著資訊蒐集與爬梳整理的成本日漸降低,所有公司都將成為資料分析公司,這是時勢所趨,IT勞工需求勢必跟著成長。

該研究名為《資訊科技的轉變與崛起》(Structural Transformation and the Rise of Information Technology),發表於《貨幣經濟學雜誌》(Journal of Monetary Economics)。