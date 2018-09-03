緬甸重判2名路透記者7年徒刑　遭國際社會譴責

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）路透派駐緬甸的2名記者，被控在報導洛興雅危機期間違反緬甸的國家機密法，緬甸法官今(3)日對2人判刑7年。

這項重大判決引起國際社會譴責，也被視為反映緬甸民主化程度的風向球。

緬甸籍的32歲記者瓦隆（Wa Lone）和28歲記者喬索歐（Kyaw Soe Oo）去年12月因為報導洛興亞人遭鎮壓事件而被捕。他們的罪名是非法持有與若開邦維安行動有關的官方機密文件。

兩名記者拒絕認罪，認為是警方設局陷害他們入獄。今天宣判後其中一名路透記者瓦隆對群眾大喊：「太不公平了！這是對緬甸民主與新聞自由的迫害。」

緬甸軍隊因為在若開邦鎮壓及迫害穆斯林少數族裔洛興雅族，導致當地動盪不安。美聯社報導，至少已有70萬洛興雅人，因為害怕遭到迫害而逃亡到鄰國孟加拉。

路透總編輯艾德勒( Stephen J Adler)表示，「今天對緬甸、對路透兩位記者Wa Lone與Kyaw Soe Oo、以及全球的媒體來說，都是悲哀的一天。」他認為這項判決主要目的是想殺雞儆猴，迫使他們停止報導洛興雅族遭鎮壓的新聞。

路透總編輯艾德勒在推特發文，稱這是緬甸悲哀的一天。圖片來源:路透官方推特

美國與英國駐緬甸大使同聲表示，對緬甸法院的判決感到失望。聯合國駐緬甸的人道救援協調代表Knut Ostby則呼籲緬甸政府盡快釋放兩位路透記者，尊重新聞自由。

更令人覺得諷刺的是，緬甸現任的民選政府，是由曾獲2016年諾貝爾和平獎的翁山蘇姬當政。目前擔任緬甸外交部、總統府事務部長，並兼任國務資政一職的翁山蘇姬，被外界視為緬甸實際的領導人。儘管如此，緬甸民主發展不進反退。

曾有分析家指出，翁山蘇姬約束軍方的力量有限，她迄今的表現以及對洛興雅穆斯林遭屠殺所持的立場，顯示她只能在兩害相權之下取其輕。

緬甸維權人士3日企圖阻止載有兩名路透記者的警車離開。美聯社