賽珍珠攜手台灣「新」寶貝 　勤儉越籍新住民於台南置產

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）賽珍珠基金會舉辦的「攜手同新─珍愛台灣新寶貝特展」於昨（2）日落幕，為期兩天的特展包含三大主題，部分展品為互動式，設計標籤供民眾撕下後，可看見裡面隱藏的新住民及新二代背後故事。

以在台新住民為題的展覽「攜手同新-珍愛台灣新寶貝特展」，由內政部移民署攜手台北市政府民政局、財團法人兆豐慈善基金會、以及富邦人壽保險股份有限公司共同主辦，三個展區分別為「如果我是新移民」、「拉孩子一把」及「標籤下的我們」。

其中「標籤下的我們」為互動式展區，將標籤黏貼於新住民及新二代的故事上，待民眾伸手撕下後，即可看見他們獨一無二的想法，以及共同與台灣土地交織的精彩回憶。

此外，「如果我是新移民」區域中，展出許許多多新住民及其子女故事，其中包含越南籍陳氏蝶靠著賽珍珠基金會提供的理財課，以及自身勤儉的好習慣累積財富的故事，這些活動讓大家更了解他們的生活現況，也促使國人開始關心他們的權利。

根據聯合報報導，來自越南的陳氏蝶在2000年時，遠從越南鄉下嫁來台灣，4年多前卻因先生家暴，因而帶著2名子女離婚，然而，離婚後的生活卻十分不容易，每天工作超過12小時，每月收入僅有2萬多，另外還得負擔每月約1萬5千元的房貸，但是她卻靠著珍珠基金會提供的理財課程，以及勤勞勤儉的個性，終於在台南學甲區置產。

賽珍珠基金會董事長尤英夫表示，今年是賽珍珠基金會服務滿50週年，在這些日子裡看見服務家庭面臨到各式各樣的問題與挑戰，也理解到光有基金會的力量還不夠。