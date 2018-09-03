菲國鮪魚之鄉　搭起台菲美食文化橋樑

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）僑委會遴選2位美食專家前往菲律賓進行美食外交，參加由世界華商經貿聯合總會菲律賓聯合會舉辦的台灣美食國際巡迴講座，並出席聖托斯將軍市熱鬧的鮪魚節嘉年華系列活動。

台灣努力將道地美食國際化並發揮軟實力外交能力，僑委會遴派美食專家，分別為大葉大學餐旅管理學系的教授彭建治，以及北海岸婚宴會館的行政主廚莊鏡豐，與會者也包含中華民國駐菲律賓代表徐佩勇、菲華文教服務中心主任尤正才、世界華商經貿聯合總會菲律賓聯合會會長邱福、副會長張高原以及僑務顧問戴良榮等，皆出席菲律賓鮪魚嘉年華會系列活動，以及國際巡迴講座，藉此透過台灣美食交流。

美食專家們於昨（2）日前往位於菲律賓南部，距馬尼拉市約1500公里且有「鮪魚之鄉」別稱的聖托斯將軍市（General Santos City），參加當地頗具盛名的廚藝學校裘吉伊拉甘國際學校（Joji Ilagan International School）及STI學院（STI college），聯合世界華商經貿聯合總會菲律賓聯合會協助舉辦的巡迴講座，並出席鮪魚節嘉年華系列活動。



根據中央社報導，尤正才表示，僑委會委員長吳新興在行前會議時說，美食無國界，熱愛美食是人類的共同語言，透過美食交流，可促進僑胞與當地政商人士的互動聯繫，增加台灣在國際能見度，進而吸引更多人赴台觀光。



徐佩勇全程帶團進行美食外交，他提到台灣美食聲名遠播，此趟在菲國鮪魚之都與當地進行交流，以及出席國際知名的鮪魚節嘉年華開幕活動，在花車遊行及具菲律賓特色的表演中，充分感受到菲律賓人民友善熱情。