中秋新選擇 台北君悅酒店「巧克冰心月餅」

台北君悅酒店中秋月餅再出招！由法籍點心房執行主廚博豊安（Julien Perrinet）領軍甜點團隊，以法國知名品牌巧克力結合傳統應景點心，自9月1日至9月24日止，於一樓Baguette禮品‧烘焙坊推出「巧克冰心月餅」系列，限量供應「百香茉莉」、「草莓香柚」、「杏仁檸檬」與「綠茶覆盆子」四種口味；凡購買巧克冰心月餅，每顆加贈「小草作」安心花茶手工包裝茶包乙個（數量有限，送完為止）。讓今年中秋更有意思，就試試「巧克冰心月餅」吧！

巧克冰心月餅之「百香茉莉」（NT$250／顆）

巧克力餅皮內，底部是淡雅的茉莉花茶甘納許與焦糖可可脆球，中間夾有榛果磅蛋糕與榛果碎，上層則是優雅酸甜的百香果甘納許，口感豐富而清新。

巧克冰心月餅之「草莓香柚」（NT$250／顆）

巧克力餅皮內，以柚香茶甘納許與法芙娜巧克力珍珠為底，中間是柚子磅蛋糕與夏威夷果仁，加上頂層的草莓甘納許，口感清爽怡人。

巧克冰心月餅之「杏仁檸檬」（NT$250／顆）

巧克力餅皮內，底部是檸檬甘納許與杜絲巧克力珍珠，中間是檸檬磅蛋糕與糖漬檸檬，上層是杏仁巧克力甘納許，酸甜交織，口感獨特。

巧克冰心月餅之「綠茶覆盆子」（NT$250／顆）

巧克力餅皮內，由底層的覆盆子甘納許與黑巧克力脆球、中層的抹茶費南雪與覆盆子，結合上層的抹茶甘納許，滋味優雅，口味芬芳。

「巧克冰心月餅」系列因以巧克力製作，故須冷藏於攝氏4至8度環境，並自購買日起三日內食用完畢。建議食用前十分鐘自冷藏環境取出，以呈現最佳口感。另一次購買巧克冰心月餅四顆加購精緻烤漆木盒，每組特價NT$1,680，更添華貴風範。

而喜歡傳統口味的消費者，台北君悅酒店亦有造型典雅大器，內含XO干貝、蓮蓉雙黃、桂圓紅棗、黑芝麻核桃四種經典口味的「秋悅」（NT$1,580／4入）中秋禮盒可供選購。欲了解詳情，請洽02 2720 1200轉分機3164由專人服務，或上網 taipei.grand.hyatt.com 查詢。亦可加入台北君悅臉書粉絲專頁Facebook.com/GrandHyattTaipei，或LINE好友搜尋@grandhyatttaipei隨時掌握最新住宿及餐飲優惠活動！