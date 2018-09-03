雲林新住民廣播營 外配姊妹分享來台甘苦談

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓大家進一步認識東南亞，雲林虎尾姊妹電台與虎尾厝沙龍攜手舉辦「HELLO！聽見東南亞」新住民進階廣播營，讓新住民推廣母國文化。

《自由》報導，新住民女性化身電台DJ，透過空中廣播節目向聽眾介紹新南向國家不為人知的一面，像是印尼巴東牛肉竟被美國CNN票選為全球美食第一名，越南十二生肖包括貓星人等資訊。

雲林縣紫色姊妹協會結合姊妹電台、虎尾厝沙龍開辦的廣播營活動，讓台灣社會有機會理解與尊重新住民母國文化與習俗。

節目包羅萬象，包括法律常識、新住民權利、新住民來台故事、學台語甘苦談、孩子學母語的意願，家庭關係。除此之外，主持人也分享自身經驗，帶領聽眾認識兩地文化差異，傳達他們的在台心聲。

據報導，印尼新住民謝麗娜與黃賽音曾透過姊妹電台「查甫查某答嘴鼓」節目學台語，一聽到電台開辦新住民廣播營的消息，立刻報名參加。

嫁到台灣四年，丈夫就因病過世的黃賽音，起初婆婆禁止她回印尼，但在她努力下，彼此化解歧見，獲得婆婆諒解與協助，如今女兒已要上大學。苦盡甘來的她，也樂於協助其他印尼配偶與勞工與外界溝通，成為村內的模範媳婦。

另一批來自越南的台灣媳婦陳觀嬌、阮金芝、陳范清姮與小周，嫁來台灣20餘年，起初甚至與丈夫相對無言，今日卻已將台灣當成家，並行有餘力，投入新住民姊妹教育工作。