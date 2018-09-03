歐盟首席談判官：強烈反對梅伊「半脫歐」政策

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《BBC》報導，英國首相梅伊2日稍早表示，她絕對不會對英國政府，於7月達成的「契克斯決議」做任何妥協。

所謂的「契克斯決議」，是指英國內閣於7月時，在梅伊的鄉間別墅契克斯，所達成的脫歐共識，但是前脫歐大臣戴維斯（David Davis）和前外交大臣強生（Boris Johnson），卻因不滿「半脫歐」決議內容，憤而辭職。（更多閱讀：英國脫歐大混亂 強生辭職韓特上台）

而歐盟首席談判官巴尼耶（Michel Barnier）表示，雖然「契克斯決議」確保英與其它歐盟國家貨物自由流通，但卻排除服務貿易，不符合歐盟利益。

對此，英國官方表示，他們的政策方針是「精準且務實」，這不論對英國還是歐盟而言，都會是最好的政策。

英國和歐盟原本已有共識，要在10月之前將所有談判完成，但是巴尼耶卻表示，照這樣下去，可能會延長到11月中才能完成。

巴尼耶在德國媒體《法蘭克福匯報》的專訪中表示，梅伊的「半脫歐」政策，根本就是歐洲共同市場的終結者，歐盟無法接受英國不停挑戰，歐盟的繼有規定與秩序。英國可以選擇像挪威一樣，雖然不是歐盟會員國，但是安安份份的待在歐洲共同市場，尊重歐盟的一致與團結，一切就看英國如何抉擇了。

英國預計於明（2019）年3月29日，正式脫離歐盟，不過直到現在，英國尚無法與歐盟達成脫歐後的基本共識，能不能準時脫歐，還是個未知數。