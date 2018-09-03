美國黃石公園40年來　首度暫停狩獵灰熊活動

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）原本要在9月1日開放黃石國家公園的獵熊活動，歷經動保人士與原住民族部落的努力，希望阻止愛達荷州與懷俄明州的獵捕行動，總算在上(8)月30日露出曙光。

綜合外媒報導，美國蒙大拿州聯邦地區法院法官Dana Christensen首次阻擋40年來在黃石國家公園(Yellowstone National Park)附近的獵捕灰熊(grizzly bear)計畫；這項決定對動保人士與原住民部落可說是一大勝利。

CBS News報導，Dana Christensen表示，為了防止對物種造成不可挽回的破壞，必須暫時停止捕獵。Christensen補充，對瀕危物種的任一成員的傷害都是無法彌補的，因為一旦其中一個瀕危物種受傷，保護該物種的任務就會變得更加困難。

對於美國蒙大拿州聯邦地區法院的判決，懷俄明野生動物倡議(Wyoming Wildlife Advocates)總監Melissa Thomasma向法新社表示，這是相當大的勝利，他們極為興奮。因為，獵捕行動從一開始就有爭議，所以從一開始就堅決反對這項活動的舉辦。

自1975年「瀕危物種法案(Endangered Species Act)」保護逾百隻灰熊以來，去(2017)年美國魚類和野生動物管理局(The U.S. Fish and Wildlife Service)卻因黃石灰熊物種數攀升至700隻左右，認為該物種有「顯著恢復(remarkable recovery)」的現象，於是將該物種從「瀕危物種法案」中刪除，此舉引發動保人士、原住民族部落的不滿，於是透過法律程序希望「暫時停止捕獵」灰熊。

黃石國家公園占地面積約9000平方公里，擁有豐富的野生動物種類和地熱資源，以及美國本土最大和最著名的巨型動物棲息地，如灰熊、狼、美洲野牛和加拿大馬鹿等。