料理好手齊聚歐洲　爭睪丸料理世界冠軍

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導）第15屆「世界睪丸料理大賽」（World Testicle Cooking Championship）近日於歐洲舉行，吸引來自各地的專業廚師，或三五好友一同組隊參加，參賽者全力以赴共同角逐「蛋蛋盃」（Ball Cup），最終，由賽爾維亞地主隊獲評審青睞抱走第一名。



大賽獎狀（照片來源：World Testicle Cooking Championship臉書）

世界上的事無奇不有，其中甫於賽爾維亞郊區結束的烹飪比賽，可以見到春捲、咖哩、燉菜等日常菜色，然而讓人瞠目結舌的是，比賽規定都要使用「動物睪丸」作為食材。

「世界睪丸料理大賽」已邁入第15屆，參賽者在營地裡搭起烹飪的帳篷，燒紅的鍋子伴隨炊煙升起，全部的人都摩拳擦掌，希望能一舉將「蛋蛋盃」給抱回家。

比賽創辦人艾洛維奇（ Ljubomir Erovic）為一名塞爾維亞廚師，並著有「睪丸烹調大全」（Cooking with Balls）食譜，並聲稱睪丸為具有壯陽效果的天然春藥。

3名蒙著眼的評審品嚐將近20道料理，其中，來自澳洲的評審歐布萊恩（Philomena O'Brien）表示，有些料理吃起來真的非常奇妙，但是冠軍真的出乎意料的厲害，令人驚艷。

歐布萊恩更帶著一抹微笑表示，要選出最棒的蛋蛋料理，真是一個重責大任啊。

最後，絢麗的煙火慶祝地主賽爾維亞隊勇奪冠軍，抱走「蛋蛋盃」徒留淡淡的哀傷給其他落敗隊伍，然而，來自日本的咖哩料理及法國的美食餐聽也脫穎而出獲頒特別獎。