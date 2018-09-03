愛心不落人後 新住民主題路跑活動登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人愛心公益路跑」活動，將於10月27日登場。台中市新移民女性家庭關懷協會歡迎民眾踴躍報名，報名經費節餘款將捐予向日葵慈善基金會，協助新住民。

《中時》報導，向日葵慈善基金會董事長陳俗蓉指出，台灣外籍配偶超過52萬人，台中市排名第5，約占6萬人。新移民女性不僅須擔負生養、照顧家庭之責任，同時還要適應文化衝擊，相當不容易。

隨著新住民人口逐年增加，陳俗蓉表示，需要台灣同胞協助他們融入台灣社會，鼓勵新住民全家一起參與路跑話動。這次愛心路跑的活動節餘款，將作為資助清寒及急難新住民之基金。

2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人愛心公益路跑」活動時間為10月27日下午2時至4時，報名日期至9月30日止。路線總長4.3公里，起終點在台中福科國中，折返點為逢甲大學中科校區。

路跑報名費用500元，分為一般報名及造型比賽，有意參加者，須採網路報名。紀念品琳琅滿目，包括ATUNAS歐都納短袖T恤一件、真膳美饌百食匯85折券、奧斯汀寢飾純棉手帕一條、完賽精美獎牌一只等多項精美禮物。

造型比賽方面，參賽者創意巧思評分占50％、造型裝扮占50％，民眾可到全家-FamiPort、萊爾富-Life-ET、7-ELEVEN-ibon、OK-OK-GO等線上報名繳費。