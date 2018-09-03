〈財經主筆室〉大麥克之亂背後的幾個經濟思考

衛生紙、499之亂後，如今就連麥當勞也「添亂」，這三亂絕對入選2018年台灣十大新聞事件前幾名。但背後顯露出兩大問題引發民眾及專家學者諸多討論，一是所謂企業應該有的責任問題；再者台灣民眾這種搶食的動作，是否意味著民眾對未來景氣的看法？或是反應對目前台灣薪資環境的不滿，而衍生出來這種「買到就是賺到」的強烈撿便宜心態？

針對這次麥當勞之亂，主角麥當勞說法是民眾的熱情超出預期，錯估預期而導致供應的貨源不足。不過麥當勞這種國際性大型企業，舉辦任何活動或促銷前若無事前充分評估及準備就行事 ，很難讓人理解，隔天還付出全省店面停業一天損失，用排隊行銷效應來製造業績，卻又無法應付眾多人潮上門，最後一起賠進去的，就是社會大眾一起付出可觀的時間成本。

類似行銷在台灣不只見過一次，台灣人似乎都很捧場，排隊2~3個小時都不成問題 ，只是反應熱烈似乎都會變成一種災難，中華電信的499之亂就是一個例子；而過去便利商店經辦集點數送贈品活動，民眾想如願拿到贈品，同樣得「等、等、等」，有責任的企業都不應該讓這種事件發生才對。

麥當勞此次活動商品為大麥克漢堡，不禁令人聯想起32年前經濟學人創造出的「大麥克指數」。大麥克指數是一個非正式的經濟指數，在假定購買力平價理論成立的前提下，用以測量兩種貨幣的匯率理論上是否合理，這種測量方法，以各國大麥克漢堡價格，相對於該國貨幣匯率，作為比較的基準。但台灣的中央銀行曾在2016年發表聲明，表示大麥克指數不適合用於評估當前市場均衡匯率。

大麥克指數每年公布一次，先不管大麥克指數在經濟上代表意義為何？若以2018年元月最新公布各國每個大麥克售價(以美元計)來看，美國大麥克每個要價5.28美元，最貴的為瑞士6.35美元，亞洲地區的日本大麥克每個3.43美元，中國也要3.17美元，台灣大麥克每個2.33美元(新台幣69元)，在公佈的國家中大概只比墨西哥的2.23美元及俄羅斯2.15美元貴。

顯然台灣麥當勞售價在各國算是低的，但為何民眾還是爭著搶食呢？難道台灣人排隊2、3個小時就為一時快樂，若以台灣基本時薪去算，排隊花費的時間換算成時薪，遠遠超過買一送一的所得，連專家都指出，長時間排隊換來不符合效益成本的東西，反而是浪費時間。

大麥克在台灣每個僅要價2.33美元，是不是售價低反應著台灣低薪環境的事實？而台灣民眾搶買每個只要69元的大麥克，買到也就僅僅賺到69元，是不是也意味著民眾對未來景氣存在著的不安感？就算人擠人排到一肚子的火，還是要想辦法搶到手，景氣不好嘛！撿便宜、加減省一點。台灣這三大亂現象，背後意義或許需多財經官員多一些關注與思考，並尋求紓解之道。