神秘「幽靈船」現身緬甸　9年前最後蹤跡在台灣外海

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）緬甸漁民上週在仰光外海，驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」在海上漂流，外界紛紛猜測其來歷。

這艘船稍後擱淺在海邊，經緬甸海軍上船搜查後發現，貨輪上雖掛有印尼旗幟，但既沒有任何船員也沒貨物，而且9年前最後被發現的地點竟然是在台灣台南外海，這憑空消失的9年期間，究竟發生了什麼事，緬甸當局也感到很困惑。

綜合英國BBC昨(1)日與CNN來自印尼雅加達的報導，緬甸海軍8月30日派人上船檢查後發現，船上處處都是生鏽的痕跡，顯然荒廢已久。

圖片來源:仰光警方臉書

根據Ｍarine Traffic網站提供的資訊，這艘「幽靈船」是一艘名為「Sam Ratulangi PB 1600」的貨輪，建造於2001年，船長177公尺。貨輪最後出現的航行記錄是2009年6月3日，位置在台灣台南外海。

但這艘船其實並非什麼「幽靈船」，由於船頭有鋼繩拖曳的痕跡，因此緬甸海軍懷疑，很有可能是有船隻要把它拖往別處。

事後軍方果真在附近海域發現了一艘拖船，經訊問13名印尼船員後確認，本來拖船準備在8月13日將貨輪拖往孟加拉解體，不過途中遭遇惡劣天氣，導致鋼繩斷裂，他們才決定放棄這艘貨輪。

CNN引述印尼外交部表示，這艘 Sam Ratulangi PB 1600貨輪已經出售給外國公司 ， 並不屬於印尼籍 。

至於這艘船真正的船籍為何? 船上的人發生了什麼事 ， 9年來又是如何漂流到緬甸的 ，仍待有關國家進一步調查。

圖片來源:仰光警方臉書