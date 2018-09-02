見證冷戰時期美協防台灣　台中「大楊油庫」成國小鄉土教室

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台中市清水區大楊國民小學，位於歷史建築「大楊油庫」旁，對學校不只別具意義，原本油庫所在的位置，現也化身為學生鄉土教室。

台中市政府今年進行「大楊油庫」安全強化維護措施，將以「支援美越戰爭下的歷史建築」為主軸規劃，由清水區公所接管，配合台中市政府觀光旅遊局結合周邊公園綠地，規劃主題展覽等活動，提供可了解清水在地文史及休憩的新去處。



中央社今(2)日報導，西元1954年12月「中美共同防禦條約（Sino-American Mutual Defense Treaty）」簽訂。越戰爆發後，美軍為因應前往北越作戰所需，派C-130運輸機進駐台灣，將清泉崗機場做為後勤基地。1966年美軍並在基地附近的清水區楊厝里興建7座油庫，提供美國戰鬥機和B-52轟炸機用油。



台中市文化資產處表示，「大楊油庫」為西元1960年代冷戰時期具代表意義的產物，見證美國協防台灣與亞洲的歷史。油庫內部結構保存完整，台中市政府正進行安全強化維護措施。中央社

報導引述台中市文化資產處說，「大楊油庫」是1960年代冷戰時期具代表意義的產物，見證美國協防台灣與亞洲的歷史。

美軍原本興建7座油庫，基地總面積約16公頃，隨越戰結束及1978年中美斷交，逐漸失去軍事重要性。

台中市文化資產處官網介紹，初期7座油槽每座單元由直徑約28.4公尺， 高約16公尺之儲油槽以及東西向長約78公尺， 南北向長約79公尺，牆高約1.5公尺之防溢堤構成(如下圖)。

民國78年（西元1989年），大楊國小因不堪長期位於航道下， 處於安全虞慮與噪音干擾影響，經協調後， 於民國89年（西元2000年）遷校於現址。

因校地早期是「 大楊油庫」用地，當時還有七座油槽，為方便學校建校使用， 因此當時即由軍方拆除二座油槽。同年， 因為清泉崗預歸還土地給國防部，因此進行剩餘油槽的拆除作業。

不過經當地的牛罵頭文化協進會與地方人士，極力爭取及募款，600人集資新台幣60萬元買下其中一座油庫保存，並捐贈給台中市政府。

2000年遷校於現址的大楊國小，校地是由大楊油庫拆除後無償撥用，占地超過2公頃。中央社引述大楊國小校長陳盈達說，校園就在油庫旁，校地就位於原先油庫用地上，對學校有特別意義。

他說校方除推動鄉土教育，帶學生到「大楊油庫」了解文化歷史，也與在地文史團隊合作、合辦研習營，讓更多人了解在地特色。

圖片來源:台中市文化資產處官網