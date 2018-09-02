台中市登革熱達32例 全台最多  

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台中市登革熱總病例數達32例，新北市新莊疫情趨緩！疾管署公布國內新增8例本土登革熱病例，為新北市新莊區1例、台中市7例。台中市除了原先開心農場群聚疫情外，疫情已從農場延伸出去，感染源仍在追查中。

疾管署表示，台中市新確診之7名個案為5女2男（大里區3例、東區2例、太平區及北屯區各1例），年齡介於20多歲至80多歲，陸續於8月20日至27日發病，目前4人住院中、3人在家休養。

其中5人發病前曾有開心農場或鄰近該農場之內新市場、祥興里活動史，研判屬同一波群聚；另2名東區東興里及太平區新光里個案，潛伏期間雖無開心農場或其周邊活動史，惟東區及太平區日前已出現本土病例，衛生單位正調查個案間是否有地緣上之關聯，以釐清2名個案感染源。

新北市新莊區個案為全泰里50多歲女性，8月20日發病，發病前曾有瓊林里私人農園活動史，研判與瓊林里群聚相關，目前個案在家休養中。

國內今（2018）年截至8月30日共計63例本土登革熱病例，分別為臺中市32例、新北市23例、高雄市3例、臺北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。

疾管署提醒，國內各地雨勢雖已逐漸趨緩，惟近日午後仍有局部雷雨或短暫陣雨發生的機會，提醒民眾應保持警覺，加強巡視環境整潔，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1抗原快速診斷試劑輔助診斷、及早通報，以利防疫工作之執行。