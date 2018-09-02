國際日一表對台愛意　宏國妮妮讚新竹之美

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2018新竹生活節於今（2）日結束，為期兩天的活動吸引許多旅居新竹的新住民，以及國人前往參加。新住民成員裡不乏求學、工作或愛情的因緣巧合，選擇落葉歸根於新竹市並成家立業，他們也選擇在活動中與大家分享自己的動人故事。

新竹市長林智堅市長表示，「2018新竹生活節」今（2018）年已邁入第四屆，得到市民高度肯定，9月1日、2日連續兩天於關新公園舉辦「國際日」，嚴選29國40攤異國市集，其中包括藝文DIY體驗、文創攤位、飲品甜點及異國美食等攤位類別，歡迎民眾透過觀賞表演、體驗藝術創作及美食，認識世界各國文化，拉近彼此的文化故事，豐富暑期尾聲假期。

國際日活動中，來自中美洲宏都拉斯的妮妮，娓娓道來於新竹生活近3年的過程，當初前往清華大學進修中文的她，沒想到這一待就從此愛上這座城市。

妮妮回憶起當初剛來到台灣時，一來就感受到新竹人的活力與熱情，結交許多知心好友，甚至連便利超商老闆都認得自己。加上熱愛料理的興趣，在新竹市發現不少列為口袋名單的愛店，深深被在地美食吸引的她，每每從外地回到新竹市，都有回到家的感覺。

妮妮表示新竹市是一座美麗的城市，近幾年有了YouBike後，想去各地景點更加方便，例如想到海邊可以騎到南寮，如果想運動也可到附近的5所大學。

完成學業後的妮妮開始網路創業，並結合烹飪，將家鄉的味道帶到風城，經營自有品牌「nini’s corner妮妮的宏都拉斯式糕點」，透過社群網路行銷，已吸引不少喜愛異國料理的粉絲關注。

妮妮表示，在清華大學唸中文期間，發現台灣人對於宏都拉斯料理接受度相當高，進而啟發投入網路創業，返鄉將當地食材帶來新竹市，完整傳達宏都拉斯料理的原汁原味。