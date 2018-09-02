這對夫妻好厲害　能讓四胞胎瞬間停止哭鬧

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）彰化基督教兒童醫院昨(1)日舉辦『早產兒回娘家』活動，家住沙鹿的早產四千金出現活動現場時， 超萌模樣立即吸引眾人目光。

這組早產的四千金是彰基兒醫新生兒加護病房成立39年來的首例；彰化 縣衛生局秘書蕭惠玲、彰化基督教醫院院長陳穆寬醫師、 彰化基督教兒童醫院院長陳家玉醫師等都到活動現場， 一同見證孩子們的成長。

早產四千金的爸爸王棟財（49歲）、媽媽蕭亞芝（34歲）於10 3年結婚，105年打排卵針失敗，106年再次打排卵針才懷下四 胞胎。

經過32+1週後，106年12月4日剖腹產下早產四千金， 大寶王若軒1521公克、二寶王若宸1255公克、三寶王若芊9 40公克、四寶王若蒂1057公克，目前矯正年齡六個多月。

早產四千金超吸睛。（左起：三寶-王若芊、四寶-王若蒂、 大寶-王若軒、二寶-王若宸）圖片來源:彰化基督教兒童醫院

媽媽蕭亞芝表示，懷四胞胎的當下並沒有考慮過要減胎， 雖然醫師都有強烈的建議我們減胎。因為不減胎對媽媽和胎兒都是一種高風險， 但基於這是夫妻倆的第一胎，所以不減胎。

她說，當時做產檢時四個胎兒都有心跳，生命力很旺盛， 而她與先生有自己的信仰，對於生命的堅持，不管生男生女，都 不想去扼殺生命。

彰基兒醫嬰兒室病房主任李政翰醫師表示， 四胞胎其實已經非常少見，多胞胎的風險對孩子與產婦都很高， 小朋友很容易有死胎和極度早產的狀況。

不過媽媽（蕭亞芝） 在懷孕當中，產科醫師有建議是否透過減胎的方法， 盡量保持媽媽和孩子的健康， 但是因為宗教信仰及孩子在懷孕當中的狀況都很不錯，爸爸、 媽媽一個都不想放棄。所以生產那天新生兒科的醫師全部出動，把四個孩子接回來， 結果孩子的狀況都還不錯，爸爸、媽媽也都很用心的在照顧。

王棟財、蕭亞芝夫婦為了讓4胞胎寶寶都能順利生產，做了很多努力， 只要是媽媽可以承受的範圍內，都盡量滿足寶寶的需求， 透過一些讓媽媽放輕鬆的方法，讓媽媽的耐受力增加， 可以減少多胞胎的風險。

圖片來源:彰化基督教兒童醫院

蕭亞芝說，一開始極不舒服的時候，透過追劇來轉移注意力， 後來聆聽輕音樂、瞑想、學習換氣技巧，先生的鼓勵也是很重要的， 先生常給自己正向的支持與鼓勵，自己也透過四肢按摩紓壓、 利用泡腳讓水腫不要那麼嚴重、與正向的人聊天， 以及尋求宗教信仰的支持，宗教對自己的幫助很多， 讓自己的情緒安定、不會恐慌，也知道未來的方向， 讓自己更有信心去面對。蕭亞芝強調，如果可以更正向的勇於面對， 很多事情其實沒有想像中來的困難。

此外， 生小孩及照顧小孩不是媽媽一個人的責任，爸爸也是很重要， 維持良好的家庭關係是非常重要的，當所有條件都具備的時候， 很多事情就可以迎刃而解。

王棟財表示，每當陪伴懷孕的老婆時，會說說故事、 人生的大道理給她聽，他強調很多事情不能只用眼睛去看， 而是要用心去感受。王棟財說：「用心，小孩子會感受到。」 每當回家的時候，看到孩子爬向自己就很開心， 而且一起照顧四個小孩子的時候，他跟老婆有很多方法可以讓孩子瞬間停止哭鬧。

彰基早產兒回娘家活動中，『達伶姐姐說故事』項目， 透過兒童劇團表演教導孩童正確洗手的方法， 並帶動孩童與父母雙向的律動活動，以增進親子間的互動。圖片來源:彰化基督教兒童醫院

他舉例說，譬如， 用遊戲轉移注意力，或是老爸開口唱歌，她們會靜靜聆聽。媽媽開始讀經書的時候，她們也會靜靜的聽。因為四個孩子對於聲音及會動的東西蠻專注的，每個小孩不盡相同， 必須去找出她們個自不同的東西，這樣會比較好帶。

小孩能夠平安健康的出生成長，是每位父母衷心的期盼。然而，在台灣每年約有 2萬名早產兒出生，且早產兒的死亡率更佔新生兒死亡率的80%（根據 早產兒基金會，2018）。

除了死亡的威脅以外， 伴隨早產而生的各種急、慢性問題及合併症， 更讓早產兒家庭窮於應付，當好不容易可以出院返家時， 早產兒父母也會擔心自己是否可以勝任照顧好孩子的重大挑戰。在照顧早產兒這條既艱辛又漫長的路上， 早產兒家庭往往承擔許多的擔憂及壓力。

彰基『早產兒回娘家』 活動目的就在於提供早產兒家庭互相交流的機會， 分享照顧早產兒的心理歷程與技巧、 增進早產兒父母親子關係之互動、增進早產兒家庭的信心與盼望。

彰基早產兒回娘家活動現場大合照。圖片來源:彰化基督教兒童醫院