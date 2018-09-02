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泰越夫妻落腳新竹　斜槓共組幸福家庭

夫妻倆有感而發的表示：新竹是我們的家

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/09/02 16:18
來自泰國與越南的阮明文（左）、阮氏梅（右）夫婦在新竹市定居逾10年，熱愛新竹的兩人開心表示：新竹是我們的家（照片來源：新竹市政府）

來自泰國與越南的阮明文（左）、阮氏梅（右）夫婦在新竹市定居逾10年，熱愛新竹的兩人開心表示：新竹是我們的家（照片來源：新竹市政府）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）在新竹已定居超過10年的阮氏夫婦，泰國籍阮明文與越南籍阮氏梅在2006年因於新竹市某間玻璃公司工作相識，相戀4年後決定攜手步入禮堂，夫妻倆生活忙碌充實，白天於新竹科學園區工作，也自行創業於下班後經營「越泰料理」餐廳，甚至開設泰拳館。

來自泰國及越南的阮明文以及阮氏梅夫婦，在新竹定居十餘年，身兼三份工作的他們，有感而發的表示「新竹是我們的家。」

這對白天於竹科工作的賢伉儷，下班後經營自行創業的餐廳「越泰料理」，阮明文甚至發揮所長，與朋友合夥開設泰拳館，使用武術與國人交流，強身健體也提供其他新住民朋友發洩管道。

根據中央社報導，身為新竹市新住民的阮明文、阮氏梅表示，他們除白天在新竹科學園區工作外，下班後還自行創業「越泰料理」，阮明文甚至與朋友合夥開泰拳館，身兼教練一職，是標準的「斜槓族」。

阮明文表示，到異鄉生活會遇到不少挫折，幸好有善良的新竹市民，協助度過許多難關，且新竹市不僅天災少、生活機能方便，景點也不少，假日有許多休憩選擇。

阮氏梅說明，以前新竹市很多荒地，近年改變很多，不只建置成公園，鄰近海邊的南寮漁港也煥然一新，整個城市變得越來越進步，也感受得到溫暖，直呼：「很想一直住在這裡，成為新竹人。」
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