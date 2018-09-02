農業大使新南向交流計劃 台青年大使赴馬來參訪

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由外交部聯合農業委員會舉辦的第二屆「2018年農業青年大使新南向交流計劃」，自8月26日至9月2日，由15名農林漁牧專長的台灣青年大使組團前往馬來西亞，參訪農業發展研究院及星洲日報。

台灣青年大使團隊的15位成員，由專精於農林漁牧領域相關的學子組成，近日前往馬來西亞農業發展研究院（MARDI）參觀，行程中了解各種農業試驗過程，促進台馬雙邊農業技術及人才交流。

另外，台灣青年大使們也前往馬來西亞最大中文報業集團星洲日報拜會，學習報業運作過程外，也深刻體認傳承文化的辛勞，星洲日報除了發行報紙外，也投入公益活動，例如：教育基金、花蹤文學獎、華文文學營等，亦於近年發展星洲網絡互動平台。

根據中央社報導，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處表示，外交部與農業委員會合辦第二屆「2018年農業青年大使新南向交流計劃」，29日前往馬來西亞農業發展研究院參觀，除了運用形態學對不同品種的作物種子做分類外，也看到採收蜂蜜與養殖蜜蜂的產業鏈。

此外，15位農業青年大使於拜訪的過程中，了解到馬來西亞也同樣面臨農村人口老化問題，且馬來西亞預計將推出「青年企業家」計劃，包含透過低利貸款以及技術輔導等福利，鼓勵年輕人回鄉發展。

相較於馬來西亞的農業相關政策，孻灣也組織農業青年聯誼會等活動，於近年來持續努力推動農業發展。