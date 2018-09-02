台灣亞運代表團成績優異　3日歸國空軍將派戰機升空迎接

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員明(3)日搭機返國，相關人士表示，空軍將派出2架戰機升空迎接。



中央社引述相關人士指出，總統蔡英文在此次亞運行前去國訓中心授旗時，就問代表團團長林鴻道預估成績如何，林鴻道指出，上次10面金牌，這次保守預計會多1面。



以上圖片來源:葉俊榮臉書

當時代表團選手曾提到，過去世界盃表現好的國家，有些返國時都有派軍機歡迎。蔡總統就承諾，如果達到16面，就派F-16迎接代表團，當時大家都鼓掌叫好。



獎牌數破10面時，雅加達的選手宿舍的中華奧會會旗上，有選手還寫下「F-16要來了」，鼓勵大家衝刺。



相關人士說，蔡總統這幾天就指示開始準備，總統認為這些年輕的國手，都是台灣的英雄，所以就用英雄的方式，由空軍的英雄，升空歡迎他們。

圖為亞運選手村一景。圖片來源:葉俊榮臉書

在天候沒有問題的情況下，預計空軍會派出2架戰機升空迎接。而從8月30日選手分批回來開始，回程班機上，都有特別歡迎選手歸國的廣播。

由於代表團不同項目賽事選手，陸續在比賽結束後返國，並未另外安排包機。明（3)日包括棒球等最後一批返台選手，預計有200多人搭機。



報導引述相關人士說，明天上機時，機長會用廣播歡迎選手，待飛機進入ADIZ識別區後，就會有戰鬥機升空歡迎。因為是晚上，戰機還會施放熱焰彈歡迎。



據了解，這次亞運在總統的特別關注下，包括選手的吃、住，都比以前安排得更好。吃有專屬廚師，住有包棟公寓，也很感謝代表團此次能交出優異的成績單。

教育部長葉俊榮8月29日在臉書PO文指出，他在亞運現場，趁著觀賽空檔來到蘇丹公寓和選手村所在。