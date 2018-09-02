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台大醫院新住民特別門診　多國語言翻譯協助就醫

「新住民特別門診」備有多國語言翻譯系統，可翻譯多達18種語言。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/09/02 15:08
台大醫院新南向人員健康服務中心啟動（照片來源：中央社）

台大醫院新南向人員健康服務中心啟動（照片來源：中央社）

（台灣英文新聞/生活組  綜合報導）台大醫院近日宣布「新南向人員健康服務中心」成立，並於昨（1）日增設「新住民特別門診」，提供出國前健檢以及打疫苗的服務，另設立專線諮詢，全面照護國人及新住民的健康。

台大醫院於31日啟動「新南向人員健康服務中心」的開幕儀式，院內已設立長達10年的旅遊醫學門診，在近期受衛生福利部疾病管制署委託，整合院內相關資源成立全新服務中心，提供更完整的醫療照顧。

民眾前往泰國、馬來西亞、菲律賓、越南等新南向國家旅遊，如果身體出現不舒服的狀況再也不用害怕，台大醫院新成立的新南向人員健康服務中心，提供出國前健檢以及打疫苗的服務，如有健康疑問也可打專線諮詢。

根據中央社報導，台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳指出，未來民眾若要到印度、印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等6個新南向國家旅遊或派駐當地，出國前可以到該中心進行健康檢查、疫苗接種、傳染病及急、慢性疾病照護諮詢。

另外，「新南向人員健康服務中心」的諮詢專線，開放諮詢時間為平日上午9時至下午5時，並分為國內專線（02-23123456#66607）及海外Skype電話（+886-910135331），由海外健康管理師及海外諮詢醫師提供諮詢服務。

昨日，台大醫院更加碼宣布「新住民特別門診」的成立，北榮院長張德明表示，新住民在台就醫，語言不通是最常面臨的問題，因此新住民特別門診不僅在診間內備有多國語言翻譯系統，可翻譯多達18種語言，也將手術或檢查常用同意書翻譯成越南文、印尼文、泰文等，未來將推廣至其他醫學中心，讓新南向國家新住民在台就醫更便利。
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