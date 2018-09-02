新移民生活輔導專班 桃園市9月正式開班授課

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園新住民人口已破5萬，為協助在台擁有美好生活，桃市推出「生活適應輔導班」，針對不同主題，分別於不同時段開班授課，為期9月至11月。

根據統計截至去（2017）年，桃園市新住民人口數已達5萬8,632人，僅次於新北市、高雄市及台北市，列居全國第四高的城市。桃園為落實新住民照顧輔導措施，協助適應在台生活，避免適應不良所衍伸之社會及家庭問題，因此舉辦「生活適應輔導班」，並貼心的設計不同班別，分為「桃園假日班」、「桃園平日班」、「中壢班」、「內壢自立班」以及「觀音班」，新住民可依照自己的時間表及喜好選擇參加。

9月至11月共開設5班，每班別皆以10堂課為主，每堂課長度約3小時，分別招收20名學生。其中以「桃園平日班」為例，課程講師及內容包含林哲倫律師主講「法律停看聽：認識常見法律，法律諮詢與服務」、新移民婦幼講座講師黃兀「懷孕、月子、育兒問題布卡關 」、桃園市就業服務處針對「輕鬆找頭路創業貸款」及「如何申請個人商號?」開講，王雨賀美容講師「新家有個漂亮新嫁娘」、「勤洗手，傳染病拜拜~談手部衛生」、社工課長張雅惠「甜蜜的家庭-美滿婚姻的經營與促進」等。

此「生活適應輔導班」系列活動由內政部移民署攜手桃園市政府社會局、桃園市基督教女青年會及桃園市桃源志工服務協會，邀請設籍於桃園區新住民，前往復興路上的新住民文化會館學習，課程時數可提供未來歸化手續辦理，有興趣的新住民可致電0983-032086 洪小姐詢問報名或課表資訊，或是前往臉書專頁查詢。