媽媽當心！初生兒感染泡疹 10天內器官衰竭死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）一位健康的初生男嬰竟感染疱疹，最後引發肝、腎衰竭等嚴重情形，媽媽忍痛拔掉維生儀器，結束男嬰短暫的10天生命。醫師指出，該位媽媽不知道自己感染了疱疹，因此在生產時傳染給男嬰。

外電報導，英國一位22歲在酒吧上班的年輕媽媽（Kira Aldcroft）於8月9日生下一名健康男嬰（Leo Aldcroft），8天後Leo開始嘴巴莫名流血，接著肝、腎衰竭，最後甚至腦部出現腫脹情形，經緊急搶救後，狀況未獲得改善，Kira只好忍痛關閉Leo的維生系統，結束Leo短暫的10天人生。

經過醫師檢查發現，Kira罹患第二型單純疱疹病毒（HSV-2），但Kira表示除了鵝口瘡以外，沒有其他任何不適症狀，她也曾於妊娠期間問過護理師，對方告訴她這是孕婦常見的狀況，所以她並不知道自己感染第二型單純疱疹病毒。

第二型單純疱疹病毒的感染部位分布於下半身，例如：生殖器周圍、陰莖、陰道、子宮頸等附近，孕婦感染生殖器疱疹容易發生流產、早產或死胎。生產時，若採取自然產，可能因通過產道而傳染給新生兒，新生兒疱疹的死亡率更高達5成。

Kira希望藉由親身經歷告訴全天下孕婦，疱疹對新生兒的危險性，呼籲孕婦都應該去做相關檢查，以避免Leo的憾事再次發生。