蘇嘉全追思美重量級參議員馬侃：愛國家且堅決捍衛民主自由

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）立法院長蘇嘉全代表政府前往華府，參加美參議院軍事委員會主席馬侃( John McCain, 又譯麥肯)的追思儀式。蘇嘉全說，馬侃生前堅決捍衛民主與自由的信念，熱愛國家，與台灣有著共同堅守的價值。



馬侃（John Sidney McCain III）是美國共和黨重量級人物，8月25日他因腦癌病逝，享年81歲。立法院長蘇嘉全代表政府專程前往華府，參加在當地時間1日舉行的馬侃追思儀式。

2016年06月05日的檔案照片中，蔡英文總統接見美國聯邦參議院軍事委員會馬侃主席（左）訪問團，期盼訪賓能持續予台灣堅定支持，未來台美關係能持續深化、更上一層樓。

蘇嘉全今(2)日上午在臉書以「追思馬侃主席 一個致力團結國家的偉大政治家」為標題發文表示，這次他以國會議長身分，代表政府應邀出席馬侃的追思紀念活動，表達政府及台灣人民對馬侃主席的崇高敬意。

馬侃生前堅決捍衛民主與自由的信念，並熱愛自己的國家，也因為與台灣彼此有著共同堅守的價值，雙方的友誼才能如此長久深厚。



圖為馬侃家人，左2為其遺孀Cindy McCain。美聯社

美國前總統小布希伉儷(左起)與柯林頓伉儷，都出席追思儀式。美聯社

蘇嘉全指出，此行特別感謝駐美代表高碩泰的細心協助，他在8月31日抵達華府後，在美國國會的禮遇安排下，即前往國會山莊圓頂大廳向馬侃的靈柩致意，並於隔日(1日)上午出席於華府國家大教堂舉辦的告別式。

美國前總統小布希、歐巴馬特別追述馬侃的政治家風範足為一代楷模，席間他也與眾多美方及各國政要寒暄，共同追思馬侃傳奇的一生。

美國前總統小布希(上圖)與歐巴馬(下圖)在追思會上致詞。美聯社

在行程的空檔中，蘇嘉全也前往拜會聯邦眾議院萊恩議長 Speaker Paul Ryan 以及參議院外交委員會亞太小組賈德納主席 Senator Cory Gardner兩位馬侃主席生前的摯友，以及與多位國會議員會晤，一同回憶馬侃主席數十年來的從政風範。

蘇嘉全也特別向Paul Ryan議長及Cory Gardner主席致意，感謝美國國會對台美關係以及共同致力於維持台海和平穩定的堅定支持。

馬侃的棺木上覆蓋著美國國旗。美聯社

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