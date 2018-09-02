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花蓮縣新住民攜手警察局　通譯人員培訓班將開跑

參加課程有機會了解法律相關知識，及成為警局通譯。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/09/02 14:09
花蓮舉辦通新住民通譯人員培訓課程（照片來源：burst）

花蓮舉辦通新住民通譯人員培訓課程（照片來源：burst）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由花蓮縣新住民家庭服務中心與花蓮縣警察局共同舉辦的「通譯人員進階培訓班」將於9月3日（一）及4日（二）展開為期兩天精彩緊湊的課程，完成培訓及通過考試及究會成為警察局通譯。

為期兩天的「通譯人員進階培訓班」，由新住民中心攜手警察局合辦，藉此讓新住民更了解台灣的警察組織，並加強法律常識與專有名詞課程，也強化通譯臨場的理解與工作，不僅協助新住民融入在台生活，也有機會對台灣土地貢獻心力，更棒的是，參與培訓課程順利結業，並通過考試，便有機會前進警察局當翻譯人員。

第一天緊湊課程從早上9點半開始，講師邀請到任職於花蓮縣警察局的外事科警務員蘇蕙莛、法制科警員林春生、新住民家庭服務中心督導姜智齡，以及台灣好漾社會發展協會陶氏桂，課程主題針對「警察業務簡介：外籍人士常見違法違規案件」、「基本法律常識法律專有名詞解析」、「新住民家庭服務中心與移民業務簡介」和「通譯倫理與責任」，並且安排於美崙派出所參訪。

第二天行程則由花蓮縣警察局婦幼警察隊的李景明，以及台灣好漾社會發展協會的陶氏桂，分別帶來「偵查程序概要：家庭暴力、妨礙性自主案件處理流程、溝通技巧及法規」和「通譯技巧」的課程，最後安排筆試測驗，通過者將頒發研習證書。

上課地點皆於社會福利館一樓大禮堂舉行，兩天的上課時段分別為早上9點至下午4點半，以及早上9點到中午12點10分，有興趣的民眾可致電824-6996或824-6997報名，或前往官網查詢。
花蓮
新住民

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